طلائع الجيش يهزم منتخب السويس بتروجت بثلاثية في الدوري المصري

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على منتخب السويس بتروجت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وافتتح كريم طارق التسجيل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز إسلام محارب تقدم طلائع الجيش بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل طلائع الجيش ضغطه، وتمكن محمد عاطف من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 48، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء استقرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحاول منتخب السويس بتروجت العودة إلى اللقاء، ونجح مصطفى البدري في تقليص الفارق عند الدقيقة 81، بعدما سدد كرة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى طلائع الجيش.

ورغم محاولات منتخب السويس بتروجت في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، حافظ طلائع الجيش على تقدمه، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري المصري.