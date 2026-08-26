سموحة وبترول أسيوط يكتفيان بالتعادل السلبي في الدوري المصري

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة سموحة وبترول أسيوط، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

تعادل سلبي بين سموحة وبترول أسيوط

وبدأت المباراة بإيقاع متوسط من الفريقين، حيث تبادلا الاستحواذ ومحاولات الوصول إلى المرمى، دون تشكيل خطورة واضحة، في ظل غياب اللمسة الأخيرة وعدم استغلال الفرص التي سنحت على مدار الشوط الأول.

واعتمد سموحة على محاولة استغلال عاملي الأرض والخبرة للضغط على دفاع بترول أسيوط، بينما لجأ الفريق الضيف إلى التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي النصف الثاني، استمر السيناريو ذاته، مع محاولات متبادلة من الفريقين لكسر حالة التعادل، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، رفع بترول أسيوط رصيده إلى نقطتين في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما حصد سموحة نقطته الأولى ليحتل المركز الخامس عشر.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سموحة وبترول أسيوط

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبترول أسيوط، المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بالتعادل السلبي دون أهداف.



وشهدت الـ45 دقيقة الأولى مستوى فنيًا متوسطًا من جانب الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس أو ترجمة الفرص إلى أهداف.

وحاول سموحة استغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل الوصول إلى مرمى بترول أسيوط، في الوقت الذي اعتمد فيه الأخير على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويأمل الفريقان في تحسين الأداء خلال الشوط الثاني والبحث عن هدف يمنح أحدهما الأفضلية وحصد النقاط الثلاث.