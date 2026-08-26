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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سموحة وبترول أسيوط

سموحة
سموحة
عمرو مصطفى

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبترول أسيوط، المقامة حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، بالتعادل السلبي دون أهداف.

تعادل سلبي بين سموحة وبترول أسيوط 

 

وشهدت الـ45 دقيقة الأولى مستوى فنيًا متوسطًا من جانب الفريقين، حيث لم ينجح أي منهما في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى المنافس أو ترجمة الفرص إلى أهداف.

وحاول سموحة استغلال عاملي الأرض والخبرة من أجل الوصول إلى مرمى بترول أسيوط، في الوقت الذي اعتمد فيه الأخير على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويأمل الفريقان في تحسين الأداء خلال الشوط الثاني والبحث عن هدف يمنح أحدهما الأفضلية وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة سموحة وبترول أسيوط في الدوري


يستضيف فريق سموحة نظيره بترول أسيوط مساء اليوم الأربعاء 26 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تقام مباراة سموحة وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد برج العرب.

وبدء سموحة مشواره ببطولة الدوري المصري بالهزيمة أمام فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف بينما نجح بترول أسيوط الصاعد حديثا للممتاز في حصد نقطة من التعادل أمام السويس بتروجت بهدف لكل فريق.

سموحة يبحث عن الفوز الأول

 

ويبحث سموحة بقيادة أحمد عبد العزيز عن تحقيق الفوز الأول له فصلا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي.

في المقابل يرغب بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود تحقيق أول انتصار له والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام السويس بتروجت .

ويدير مباراة سموحة وبترول أسيوط كلا من عبدالعزيز السيد (حكماً للساحة ) ومحمد سعيد شيكا ومحمد خالد عيد ( مساعدين ) ومحمد عبدالعواض ( حكماً رابعاً ) ومصطفى مدحت وعمرو عابدين العطار (تقنية الفيديو ).


 

سموحة بترول أسيوط الدوري المصري سموحة وبترول أسيوط الدوري المصري الممتاز

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