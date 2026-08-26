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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

نادي الزمالك الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

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