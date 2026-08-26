مندوب أمريكا بمجلس الأمن: سنحكم على حماس بأفعالها.. والمجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط عليها

أكد مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن أن واشنطن ستواصل الضغط على حركة حماس، مشدداً على أن تقييم الحركة سيكون وفقاً لأفعالها وليس تصريحاتها، في وقت تظل فيه قضية نزع سلاح الفصائل الفلسطينية من أبرز الملفات المطروحة ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وقال المندوب الأمريكي، وفق ما نقلته قناة «العربية عاجل»، إن المجتمع الدولي مطالب بالإبقاء على الضغط على حماس، مضيفاً أن واشنطن ستراقب ما إذا كانت الحركة ستقدم على تسليم سلاحها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف حول آليات تنفيذ خطة ما بعد الحرب في غزة، ولا سيما ما يتعلق بنزع السلاح وإدارة القطاع والترتيبات الأمنية.

وأشار المندوب الأمريكي كذلك إلى أهمية قوة الاستقرار الدولية في غزة، معتبراً أن وجودها كان «مهماً جداً» في دعم الترتيبات الأمنية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية.

وكانت مصر أكدت في مواقف رسمية سابقة ضرورة الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.

وفي سياق حديثه عن حماس، اتهم المندوب الأمريكي الحركة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وهو موقف سبق أن عبرت عنه واشنطن أمام مجلس الأمن في جلسات سابقة، حيث اتهمت الحركة باستخدام المدنيين، بمن فيهم الأطفال، كدروع بشرية.

وتعد مسألة نزع سلاح حماس من أكثر الملفات تعقيداً في تنفيذ ترتيبات السلام الخاصة بغزة.

وينص المسار الذي تدعمه واشنطن على نزع سلاح الحركة وتشكيل قوة استقرار دولية وإقامة إدارة انتقالية للقطاع، بينما لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت وآلية تنفيذ هذه البنود.

وتعكس تصريحات المندوب الأمريكي تمسك واشنطن بربط الانتقال إلى المراحل التالية من خطة غزة بمدى التزام حماس بالترتيبات الأمنية، مع استمرار الضغوط الدولية بشأن مستقبل القطاع وآليات إدارته وإعادة إعماره.