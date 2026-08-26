الأردن يوقع اتفاقيتين مع صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 340 مليون دولار لدعم الموازنة

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، اليوم الأربعاء، مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، اتفاقية تمويل لدعم الموازنة العامة بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب عقد تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز 5 مدارس مهنية وتقنية حكومية بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل من الصندوق.

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية - في بيان أصدرته اليوم - أن الاتفاقيتين جرى توقيعهما خلال زيارة رسمية لمدير الصندوق والوفد المرافق له إلى الأردن، حيث وقعت طوقان اتفاقية دعم الموازنة العامة نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعها السويدي عن الصندوق.

كما جرى توقيع عقد تنفيذ مشروع بناء وتجهيز 5 مدارس مهنية وتقنية وفق أعلى المواصفات، في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد، بقيمة 40 مليون دولار. ووقع العقد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الأردني الدكتور عزمي محافظة، نيابة عن الحكومة الأردنية، فيما وقعه عن الشركة المنفذة الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة أحمد الشامسي.

ويأتي المشروع ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة 2026-2029، وهو أحد المشاريع الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية وصندوق أبوظبي للتنمية في نهاية عام 2023، بهدف دعم قطاع التعليم المهني والتقني وتزويد سوق العمل بالكفاءات المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكدت طوقان أن الاتفاقيتين تعكسان عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والإمارات، وتجسدان الدور المحوري لصندوق أبوظبي للتنمية كشريك رئيسي في دعم جهود التنمية في الأردن على مدى أكثر من 5 عقود، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه الصندوق للأردن خلال السنوات الخمس الماضية يقارب مليار دولار، بما يعكس دعمه المتواصل لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.

من جانبه، أكد السويدي أن الاتفاقية تعكس التزام الصندوق بمساندة جهود الأردن في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أسس النمو المستدام، مشيرًا إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، الممتدة منذ عام 1974، تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العربي القائم على الثقة والرؤية المشتركة.

وأضاف أن الصندوق سيواصل العمل مع الحكومة الأردنية لترجمة أولوياتها التنموية إلى مشاريع وبرامج ذات أثر طويل المدى، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الأردني ويدعم مقومات التنمية المستدامة.