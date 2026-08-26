تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف - ناصر منسي – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد حمد وشيكوبانزا وحسام أشرف.