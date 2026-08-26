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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لليوم الثاني على التوالي.. تراجع جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا، بعد الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

جاء هذا التراجع، وسط ترقب المستثمرين  بيانات أمريكية التضخم في الولايات المتحدة لاستجلاء مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم  الاربعاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء على مستوى جميع الأعيرة الذهبية،

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4600  دولارات الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5563  جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6490  جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7417 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 51920 جنيها.

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