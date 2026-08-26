أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء.. إلى أين وصل عيار 21 اليوم؟!

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 مع بداية التعاملات الصباحية، عند المستويات التي سجلتها في آخر تعاملات أمس، بعد التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات الثلاثاء، وسط حالة من الترقب لتحركات الذهب خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التحركات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يجعل المواطنين والمستثمرين في حالة متابعة مستمرة للسوق، خاصة مع وجود توقعات بعودة الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب عالميًا وترقب اتجاهات الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7520 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6893 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6580 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5640 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4387 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 233898.15 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52640 جنيهًا.

وتظل أسعار الذهب المحلية محل متابعة قوية من جانب المواطنين، خاصة الراغبين في الشراء أو البيع، في ظل ترقب اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان الاستقرار الحالي سيمهد لتحرك جديد في السوق.