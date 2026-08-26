تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض الذهب الفوري 0.3% إلى 4,642.74 دولار للأوقية بعدما قفز الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مايو، مدعومًا بالمكاسب القوية التي سجلها الأسبوع الماضي عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية توسيع برنامج إعادة شراء السندات.

وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 4,700.70 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يوليو، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق الأربعاء. كما تتجه الأنظار إلى كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الجمعة، خلال ندوة جاكسون هول السنوية للبنك المركزي.

وقال وائل مكرم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية لدى إكسنس، إن السيناريو الأكثر دعمًا للذهب يتمثل في تسجيل التضخم قراءة أقل من المتوقع، بالتزامن مع تبني وارش لهجة تميل إلى التيسير النقدي أو موقف متوازن، بما يعزز توقعات انخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف أن تراجع الثقة مجددًا في استدامة المالية العامة الأمريكية قد يكون عاملًا مهمًا لدعم الذهب، خصوصًا في ضوء خطط الخزانة الأمريكية الأخيرة لإعادة شراء السندات وتأثيرها في الأسواق.

وكانت بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت تراجعًا مفاجئًا في الوظائف غير الزراعية الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بما يتماشى مع التوقعات، ما قلص الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 61.6% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعلنت إيران استئناف المحادثات مع جارتها عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما دفع أسعار النفط إلى التراجع، في ظل آمال بتخفيف القيود على حركة الإمدادات عبر الممر الاستراتيجي.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران بصورة أفضل من المتوقع، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تدهور الأوضاع المالية العامة في عدد من الدول.

وبحسب التحليل الفني، قد يعيد الذهب الفوري اختبار مستوى مقاومة عند 4,681 دولارًا للأوقية، فيما قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى فتح الطريق أمام الصعود نحو نطاق يتراوح بين 4,707 و4,743 دولارات.

وفي بقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة الفورية 0.9% إلى 69.26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1,865.09 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1,343.75 دولار.