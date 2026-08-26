حتى 3 سبتمبر.. الداخلية تواصل تلقي طلبات التقديم بكلية الشرطة للحاصلين على الشهادة الثانوية

تواصل وزارة الداخلية، حتى 3 سبتمبر المقبل، استقبال طلبات التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.

أعلنت وزارة الداخلية مد باب التقديم للطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية للعام الحالى 2026م، حتى يوم الخميس الموافق 3/9/2026م ، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ( moi.gov.eg) وتلقى الاستفسارات عبر الأرقام التالية (24109102 – 24109117).

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ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى (2026م/2027م).



