الشباب والرياضة: زياد حجاج غادر بعثة المصارعة في سلوفاكيا دون إبلاغ أي جهة

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن لاعب منتخب مصر للشباب للمصارعة زياد حجاج، الذي كان مشاركًا في بطولة العالم للشباب المقامة في سلوفاكيا، غادر مقر إقامة البعثة في الفندق واختفى تمامًا، وذلك بعد خروجه من دور الـ16 في منافسات البطولة يوم الجمعة 21 أغسطس.



وأضاف الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اللاعب غادر مقر البعثة يوم 21 أغسطس، بعد انتهاء مشاركته وخسارته في مباراة دور الـ16، مؤكدًا أنه غادر الفندق «بدون إبلاغ من أي جهة خالص»، متابعًا: إن وزارة الشباب والرياضة أبلغت الاتحاد المصري للمصارعة بالواقعة، ووجهت بإجراء تحقيق وتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية في سلوفاكيا.



تتبع اللاعب كشف مغادرته سلوفاكيا إلى دولة أخرى



وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من تتبع اللاعب، وتبين بعد فترة، تقدر بيوم أو يومين تقريبًا، أنه غادر سلوفاكيا إلى دولة أخرى، مؤكدًا، أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية في سلوفاكيا من خلال الجهات الأمنية، وطلبت تقارير رسمية بشأن واقعة مغادرة اللاعب، وكيفية خروجه والأوراق والمستندات التي حصل عليها عند مغادرته إلى دولة أخرى.

وأوضح الشاذلي أن إجراءات الوزارة تسير في مسارين، أولهما يتعلق بالأسرة وولي الأمر، إذ إن جميع البعثات الرسمية التي تصدر لها قرارات سفر يُوقع ولي الأمر فيها على إقرارات رسمية بعودة اللاعب إلى مصر بعد انتهاء مشاركته في البطولات، مؤكدًا أن والد اللاعب وقع بالفعل على هذه الإقرارات، وتم توثيقها في الشهر العقاري.



الوزارة تتحقق من مسؤولية الاتحاد وإداريي البعثة



وتابع، أن المسار الثاني يتعلق بالضوابط الخاصة بالاتحاد وإداريي الاتحاد والبعثة الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط وضعتها وزارة الشباب والرياضة تقضي بالتحفظ على جميع جوازات السفر، خاصة أن الأمر يتعلق ببطولة عالم للشباب.

وأكد الشاذلي أن جواز سفر اللاعب «رجعله بالفعل»، موضحًا أن الوزير وجه الجهات القانونية والإدارية في الوزارة بالحصول على تقارير رسمية من الاتحاد المصري للمصارعة تتضمن جميع ملابسات الواقعة، ومنها خروج اللاعب وحصوله على جواز السفر وكيفية مغادرته مقر البعثة دون إشراف أحد إداريي البعثة.



مغادرة البعثة مخالفة للضوابط المنظمة للسفر



وأوضح أن الضوابط تنص على أن اللاعب الموجود ضمن بعثة رسمية يظل تحت ضمانة كاملة وحيازة كاملة طوال فترة المشاركة، سواء من الناحية الورقية من خلال جواز السفر والأوراق الثبوتية أو من خلال الإقامة، على أن يتواجد مع البعثة من بداية المشاركة حتى نهايتها ويعود معها.



وأشار إلى أن التأشيرة الصادرة للاعب ضمن البعثة الرسمية لها مدة محددة، كما أن قرار السفر له مدة محددة، وبالتالي يفترض أن يظل اللاعب موجودًا مع البعثة ويعود معها. وأكد أن زياد حجاج لم يلتزم بذلك، إذ غادر مقر البعثة وأغلق هاتفه، قبل أن تكشف عملية التتبع أنه غادر سلوفاكيا بالفعل.



ولفت الشاذلي إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية المعنية، تضع ضوابط تمنع وتحظر تمامًا أن يغادر أي لاعب البعثة بشكل غير شرعي ثم يتم قيده في نادٍ أو منتخب دولة أخرى.



وأكد أنه مستحيل يشارك مع منتخب أو تحت علم أي دولة أخرى أو إنه يشارك حتى مع نادي بشكل احترافي مع دولة أخرى لأنه غادر بشكل غير شرعي، موضحًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، سواء إذا كان هناك تقصير من جانب الإداريين التابعين للاتحاد أو من خلال مخاطبة الجهات الأمنية.



وأضاف أن الوزير وجه كذلك بضرورة الاطمئنان على اللاعب نفسه بصورة منفصلة عن التحقيقات الخاصة بمغادرته، مؤكدًا أن تقريرًا رسميًا شاملًا من الاتحاد المصري للمصارعة سيحدد ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو تعمد من أي من أفراد البعثة يتعلق بمغادرة اللاعب.

