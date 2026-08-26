مفاجأة بسوق الخضروات صباح اليوم.. تراجع في الأسعار يصل لـ7 جنيهات للكيلو

شهدت أسعار الخضروات تحركات جديدة في الأسواق صباح اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، مع تراجع أسعار مجموعة من الأصناف التي تدخل بشكل أساسي في احتياجات كل بيت، وعلى رأسها الطماطم والبطاطس والبصل، إلى جانب انخفاض أسعار الملوخية والكوسة والفاصوليا الخضراء والفلفل.

وفي المقابل، سجلت بعض الخضروات ارتفاعًا في أسعارها، أبرزها البامية والخيار، وسط استمرار التحركات اليومية في أسعار الخضروات وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.

وفي السطور التالية نستعرض أسعار أهم الأصناف التي تهم المواطنين اليوم:

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية صباح اليوم الأربعاء، وجاءت أبرز الانخفاضات كالتالي:

الطماطم: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 14.02 جنيه، بتراجع قدره 4.80 جنيه.

البطاطس: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.12 جنيه، بانخفاض قدره 4.78 جنيه.

البصل: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 11.60 جنيه، متراجعًا بنحو 2.44 جنيه.

الملوخية: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.58 جنيه، بانخفاض قدره 7 جنيهات.

الكوسة: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 25.28 جنيه، بتراجع قدره 0.34 جنيه.

الفلفل الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 16.90 جنيه، بانخفاض قدره 6.21 جنيه.

الفلفل الحامي: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 16.83 جنيه، متراجعًا بنحو 7.62 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 26.57 جنيه، بانخفاض قدره 6.47 جنيه.

الباذنجان العروس: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 11.45 جنيه، متراجعًا بنحو 6.38 جنيه.

الباذنجان الرومي: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.99 جنيه، بانخفاض قدره 3.70 جنيه.

الباذنجان الأبيض: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 11.28 جنيه، متراجعًا بنحو 6.09 جنيه.

القلقاس: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 20.81 جنيه، بانخفاض قدره 4.40 جنيه.

القرنبيط: بلغ متوسط سعر الوحدة نحو 21.02 جنيه، متراجعًا بنحو 4.60 جنيه.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم:

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا في أسعارها صباح اليوم، وجاءت أبرزها:

البامية: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 59.75 جنيه، بزيادة قدرها 3.20 جنيه.

الخيار الصوب: بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 22.78 جنيه، مرتفعًا بنحو 1.07 جنيه.

اللفت: سجل متوسط سعر الكيلو نحو 9.11 جنيه، بزيادة قدرها 0.27 جنيه.