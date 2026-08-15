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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. الطماطم والبصل يواصلان الارتفاع

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت 15 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والليمون والفلفل والباذنجان، بينما تراجعت أسعار أصناف أخرى، وسط استقرار نسبي لبعض الخضروات.

أسعار الخضروات المرتفعة

ارتفع سعر كيلو الطماطم بقيمة 1.32 جنيه، ليسجل نحو 20.63 جنيه، بينما زاد سعر البصل 0.89 جنيه، ليصل إلى 14.55 جنيه للكيلو.

وسجل الليمون البلدي ارتفاعًا بقيمة 5.31 جنيه، ليصل إلى نحو 46.21 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي 2.92 جنيه، ليسجل 27.37 جنيه للكيلو.

وزاد سعر الفلفل الحامي بقيمة 1.78 جنيه، ليصل إلى 25.74 جنيه للكيلو.

ارتفاع أسعار الباذنجان

ارتفع سعر الباذنجان الرومي بقيمة 1.74 جنيه، ليسجل نحو 16.82 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر باذنجان العروس 1.27 جنيه، ليصل إلى 19.11 جنيه.

وسجل الباذنجان الأبيض ارتفاعًا بقيمة 0.67 جنيه، ليصل إلى نحو 17.78 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الخيار الصوب بقيمة 2.12 جنيه، ليسجل نحو 22.69 جنيه للكيلو.

ارتفاع الملوخية والجزر

زاد سعر الملوخية بقيمة 1.55 جنيه، لتسجل نحو 17.72 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر الجزر الأصفر بقيمة 1.24 جنيه، ليصل إلى 23.42 جنيه.

وسجلت البطاطا زيادة قدرها 1.02 جنيه، لتصل إلى نحو 15.98 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر البنجر بقيمة 0.62 جنيه، ليسجل 21.39 جنيه للكيلو.

الخضروات التي تراجعت

في المقابل، تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء بقيمة 3.78 جنيه للكيلو، لتسجل نحو 33.76 جنيه.

وانخفض سعر البامية بقيمة 1.46 جنيه، ليصل إلى 53.73 جنيه للكيلو، بينما تراجع سعر البطاطس 0.59 جنيه، ليسجل نحو 19.60 جنيه.

كما انخفض سعر الكوسة بقيمة 0.22 جنيه، لتسجل 25.64 جنيه للكيلو، وتراجع القلقاس 0.15 جنيه، ليصل إلى 25.59 جنيه.

وانخفض سعر الجزر الأصفر بالعرش بقيمة 0.61 جنيه، ليسجل نحو 16.63 جنيه للكيلو.

حركة أسعار الخضروات

وتواصل أسعار الخضروات تحركاتها اليومية بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وسط تغيرات متفاوتة في أسعار الأصناف داخل الأسواق.

وتصدر الليمون البلدي قائمة الخضروات الأكثر ارتفاعًا، بزيادة بلغت 5.31 جنيه للكيلو، بينما سجلت الفاصوليا الخضراء أكبر تراجع بقيمة 3.78 جنيه للكيلو.

الخضروات الطماطم الليمون

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