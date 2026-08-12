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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الطماطم والبصل من جديد.. ومفاجأة في أسعار الخضروات اليوم

تحركات جديدة في أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بالاسواق
تحركات جديدة في أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بالاسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأربعاء تحركات جديدة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك يوميًا، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والفلفل والباذنجان، إلى جانب ارتفاع واضح في أسعار الليمون والبامية.

وفي المقابل، تراجعت أسعار بعض الخضروات، أبرزها الفاصوليا الخضراء والخس والبطاطس، بينما استقرت أسعار أصناف أخرى بعد تسجيل تغيرات طفيفة للغاية لا تتجاوز بضعة قروش للكيلو.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء بقيمة 3.78 جنيه للكيلو، لتسجل 33.76 جنيه.

وانخفض سعر البامية 1.46 جنيه، ليسجل 53.73 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البطاطس 0.59 جنيه، لتسجل 19.60 جنيه للكيلو.

اسواق الخضروات والفاكهة

وانخفض سعر الكوسة 0.22 جنيه، لتسجل 25.64 جنيه للكيلو، بينما تراجع القلقاس 0.15 جنيه إلى 25.59 جنيه.

كما انخفض سعر الجزر الأصفر بالعرش 0.61 جنيه، ليسجل 16.63 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الطماطم بقيمة 1.32 جنيه، ليسجل 20.63 جنيه للكيلو.

وزاد سعر البصل 0.89 جنيه، ليصل إلى 14.55 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر الليمون البلدي 5.31 جنيه، ليسجل 46.21 جنيه للكيلو.

وصعد سعر الفلفل الرومي 2.92 جنيه، ليصل إلى 27.37 جنيه للكيلو، بينما ارتفع الفلفل الحامي 1.78 جنيه إلى 25.74 جنيه.

وزاد سعر الباذنجان الرومي 1.74 جنيه، ليسجل 16.82 جنيه للكيلو، وارتفع باذنجان العروس 1.27 جنيه إلى 19.11 جنيه، بينما زاد الباذنجان الأبيض 0.67 جنيه إلى 17.78 جنيه.

وارتفع سعر الخيار الصوب 2.12 جنيه، ليسجل 22.69 جنيه للكيلو.

كما زادت الملوخية 1.55 جنيه، لتصل إلى 17.72 جنيه للكيلو، وارتفع الجزر الأصفر 1.24 جنيه إلى 23.42 جنيه.

وسجلت البطاطا زيادة قدرها 1.02 جنيه، لتصل إلى 15.98 جنيه للكيلو، بينما ارتفع البنجر 0.62 جنيه إلى 21.39 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات المستقرة اليوم

استقر سعر الباذنجان الأبيض عند 17.78 جنيه للكيلو تقريبًا، بعدما سجل تغيرًا محدودًا بلغ 0.67 جنيه، وهو ضمن التحركات الطفيفة.

سعر كيلو الطماطم اليوم سعر كيلو البصل اليوم سعر كيلو البطاطس اليوم أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضار في الأسواق

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