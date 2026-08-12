لطرح أفكارهم.. الرئيس السيسي: إطلاق منصة وطنية تفاعلية لشباب مصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، أفادت فيه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في كلمة له اليوم، إنه: في اليوم العالمي للشباب أؤكد أن شباب مصر هم قوة وطننا وصناع مستقبله.

وأضاف الرئيس السيسي: أفكار شباب مصر وإبداعاتهم ومشاركاتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح الرئيس السيسي: وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجهات الدولة المعنية بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايتي.

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن المنصة الوطنية التفاعلية ستكون مساحة مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع.