نائب: منصة وطنية تفاعلية للشباب تعكس إيمان الدولة بقدراتهم

أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر مع شباب مصر، وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء المستقبل.

وقال مهران إن المنصة ستكون مساحة مفتوحة أمام الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم ومبادراتهم البناءة، بما يسهم في اكتشاف الطاقات الشبابية الواعدة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ومبادرات تخدم المجتمع وتدعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يعكس إيمانًا حقيقيًا بقدراتهم باعتبارهم شريكًا أساسيًا في صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن إتاحة قنوات مؤسسية للحوار والمشاركة تعزز من شعور الشباب بالمسؤولية تجاه وطنهم.

وأشار إلى أن المنصة يمكن أن تمثل نقطة انطلاق مهمة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز قيم الانتماء والوعي والمسؤولية الوطنية، فضلًا عن تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية.

وأكد النائب علي مهران ، أن تمكين الشباب والاستماع إلى أفكارهم ودعم مبادراتهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر، ويؤكد حرص الدولة على بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة.