بطارية أصغر وكاميرا أمامية بدقة مضاعفة.. شاومي تكشف عن Redmi Note 17

أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 17 عالميا منتصف يوليو ورغم ذلك، تعمل الشركة أيضًا على تطوير نماذج عالمية بمواصفات تقنية مختلفة قليلاً.

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي الهاتف ببطاريات أصغر قليلاً من الطرازات السابقة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع تمامًا وسيتم ترقية كاميرات السيلفي بمستشعرات بدقة 16 ميجابكسل (بدلاً من 8 ميجابكسل) فيما ستتميز الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة بدقة أعلى تبلغ 32 ميجابكسل، على الجانب الآخر من المتوقع أن تكون الكاميرات الخلفية مماثلة، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Redmi Note 17 Pro Max

وعن مواصفات الشاشة، من المتوقع أن يأتي هاتف نوت 17 الأساسي مزود بشاشة ضخمة قياس 7 بوصات، وبطارية أصغر سعةً تبلغ 8000 مللي أمبير أو 7700 مللي أمبير (في النسخة العالمية ).

كما يتوقع أن يبلغ قياس Max 163.4 × 78.3 × 8.6 ملم ويزن 230 جرامًا، مما يجعله أكثر سمكًا وأثقل قليلاً من Note 17 Pro الصيني (8.5 ملم، 226 جرامًا).

وعن مواصفات معالج هاتف Redmi Note 17 Pro Max بمعالج Snapdragon 6 من الجيل الخامس ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، مع توقع وجود نسخة بذاكرة 12 جيجابايت. سيتوفر المعالج أيضًا بسعات تخزين 128/256/512 جيجابايت (UFS 2.1 لسعة 128 جيجابايت، وUFS 4.0 للنسخ الأخرى)، يعمل الهاتف بنظام Android 16.