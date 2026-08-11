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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمعالج Exynos 2500 وكاميرا 8K.. دليلك السريع لمواصفات هاتف سامسونج Galaxy S26 FE الجديد

هاتف Galaxy S26 FE
هاتف Galaxy S26 FE
لمياء الياسين

بحسب تسريب جديد مفصل، يبدو أن هاتف سامسونج الجديد من فئة Fan Edition سيكون مزيجًا مألوفًا إلى حد كبير من تقنية العام الماضي الرائدة وتصميم يتناسب تمامًا مع عائلة S26 الحالية.

من المتوقع إطلاق هاتف Galaxy S26 FE في أوائل سبتمبر، ليُضفي لمسةً جديدةً على سلسلة S26 في منتصف العام. وتشير الصور المسربة التي تبدو رسميةً، بالإضافة إلى ورقة البيانات، إلى هاتفٍ بتصميمٍ متناسقٍ مع خط S26 الرئيسي، مع الحفاظ على نفس المواصفات التقنية الموثوقة. وتشمل الألوان المتاحة الرمادي الداكن، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.7 بوصة بدقة 2340 × 1080. يصل سطوعها النموذجي إلى 1200 شمعة/م² ويمكن أن يرتفع إلى 1900 شمعة/م² في وضع السطوع العالي، مع معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز.

يستمد الهاتف قوته من معالج Exynos 2500  ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين: 128 أو 256 جيجابايت.

 أما بالنسبة للكاميرا، فيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.8، مثبت بصري للصورة)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2)، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x (فتحة عدسة f/2.4). وفي الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2). 

يدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية للكاميرا الرئيسية، و4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية للكاميرات الأخرى.

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال التالية: بلوتوث 5.4، واي فاي 6، تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، شريحتي اتصال نانو، وشريحة اتصال إلكترونية (eSIM). يتميز الهاتف بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. بطاريته من نوع السيليكون والكربون بسعة 4900 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وتدوم حتى 50 ساعة من الاستخدام العادي، مع 1200 دورة شحن وفقًا لمعايير EPREL. يبلغ سمك الهاتف 7.4 ملم ووزنه 193 جرامًا. سيتوفر الهاتف بنظام أندرويد 17 وتحديث One UI من سامسونج.

أشارت تقارير سابقة إلى أن السعر الرسمي المبدئي يبلغ حوالي 799 يورو.

سامسونج هاتف Galaxy S26 FE ذاكرة وصول عشوائي تسجيل الفيديو السعر الرسمي تقنيات الاتصال نظام أندرويد 17

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