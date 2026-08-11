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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان وأستون فيلا في صدام ناري على كأس السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي
السوبر الأوروبي
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الأوروبية، غدًا الأربعاء 12 أغسطس 2026، إلى ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورج النمساوية، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا على لقب كأس السوبر الأوروبي، وتجمع المباراة بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، في النسخة الـ51 من البطولة.

باريس يبحث عن لقب جديد

يدخل باريس سان جيرمان المواجهة بطموح الحفاظ على لقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج بالنسخة الماضية على حساب توتنهام بركلات الترجيح.

ويقود الفريق الفرنسي المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يعتمد على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي، إلى جانب فيتينيا وجواو نيفيس وفابيان رويز في خط الوسط.

أستون فيلا يحلم باللقب الثاني

في المقابل، يسعى أستون فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري إلى إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعدما توج بالدوري الأوروبي عقب الفوز على فرايبورج بثلاثية نظيفة.

ويبحث الفريق الإنجليزي عن التتويج بالسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز باللقب عام 1982، عندما تفوق على برشلونة.

غيابات تضرب أستون فيلا

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بصفوف شبه مكتملة، بينما يفتقد أستون فيلا خدمات أمادو أونانا، مع وجود شكوك حول مشاركة جون ماكجين بسبب الإصابة.

ويمثل غياب أونانا ضربة للجهاز الفني بقيادة إيمري، خاصة أن اللاعب شارك في 38 مباراة مع الفريق خلال الموسم الماضي.

قوة باريس أمام طموح فيلا

يمتلك باريس سان جيرمان أفضلية واضحة من حيث الخبرة الأوروبية، خاصة بعد نجاحه في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، بينما يعتمد أستون فيلا على التنظيم التكتيكي والخبرة الكبيرة لمدربه أوناي إيمري.

وكان أستون فيلا قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

عمر أرتان يدير المواجهة

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي يظهر للمرة الأولى في مباراة تجمع بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على ملعب ريد بول أرينا في سالزبورج، ضمن كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الذكاء الاصطناعي يرجح كفة باريس

وتشير توقعات منصة أوبتا إلى أفضلية باريس سان جيرمان في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي، بنسبة فوز تبلغ 45%، مقابل 29.6% لأستون فيلا، بينما تبلغ احتمالية انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل نحو 25.4%.

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