قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار البنزين والسولار.. هل تشهد زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتجه أنظار المواطنين وأصحاب السيارات وقطاعات النقل إلى تطورات أسعار الوقود في مصر، في ظل ما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تحركات متلاحقة، بالتزامن مع استمرار تأثيرات التوترات الجيوسياسية على تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين.

وتأتي حالة الترقب مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تتولى مراجعة أسعار الوقود وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بينما تشير تصريحات مسؤولين وخبراء إلى استمرار توافر احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار، وعدم وجود نقص في الإمدادات.

هل ترتفع أسعار البنزين والسولار قريبًا؟

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في توفير احتياجات السوق من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، أن أسعار المنتجات البترولية لن تشهد تحركًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الماضية جاءت في إطار تأمين احتياجات السوق وتوفير كميات إضافية من الوقود خلال فترة ارتفاع الاستهلاك الصيفي.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ضمان استمرار إمدادات الوقود للسوق المحلية، بما يحد من احتمالات حدوث أزمات أو نقص في المنتجات البترولية.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

وأوضح وزير البترول الأسبق أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها في بداية شهر يوليو، على أن يكون اجتماعها المقبل في بداية شهر أكتوبر.

وأضاف أن المؤشرات الحالية لا تدفع باتجاه زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلية من البنزين والسولار.

وتعتمد اللجنة عند مراجعة الأسعار على عدد من المتغيرات الرئيسية، يأتي في مقدمتها حركة أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتكاليف توفير المنتجات البترولية، إلى جانب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

4 عوامل تتحكم في تكلفة الوقود

وأشار أسامة كمال إلى أن تحديد تكلفة المنتجات البترولية في مصر يرتبط بأربعة عناصر أساسية، تبدأ بحصة مصر من البترول الخام والغاز الطبيعي وفق الاتفاقيات المبرمة، ثم حصة الشريك الأجنبي التي يتم شراؤها.

ويأتي في المرتبة الثالثة حجم الخام والغاز الذي يتم استيراده من الخارج، بينما يتمثل العامل الرابع في كميات المنتجات البترولية النهائية التي تحتاج الدولة إلى شرائها من الأسواق العالمية لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن تداخل هذه العناصر يؤثر بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للمنتجات البترولية، خاصة في ظل تغير الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد.

تكلفة لتر الوقود أعلى من سعر البيع للمواطن

وكشف وزير البترول الأسبق أن التكلفة الفعلية لإنتاج وتوفير لتر المنتجات البترولية تصل إلى نحو 35 جنيهًا، موضحًا أن الدولة لا تستطيع تحميل المواطن هذه التكلفة كاملة عند البيع.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أن رفع الأسعار بصورة تعكس التكلفة الكاملة قد يمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر وقطاعات النقل والخدمات.

أزمة الطاقة العالمية تضغط على الأسعار

وفي السياق ذاته، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن أسواق الطاقة العالمية تشهد تحديات متزايدة، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعد من المناطق الرئيسية المؤثرة في سوق الطاقة العالمية، وهو ما يجعل أي توترات بها تنعكس سريعًا على تكاليف النقل والشحن والتأمين.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التأمين على شحنات الطاقة أصبح أحد العوامل المؤثرة في التكلفة النهائية للمنتجات، خاصة مع زيادة المخاطر المرتبطة بحركة السفن وطرق نقل الطاقة في بعض المناطق.

طرق النقل الجديدة ترفع تكلفة شحنات الطاقة

ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن التطورات الجيوسياسية دفعت إلى استخدام طرق ومسارات جديدة لنقل بعض شحنات الطاقة، وهو ما يضيف أعباء جديدة على عمليات النقل.

وأوضح أن تكلفة الشحن والتأمين تعد من العناصر التي تدخل بصورة غير مباشرة في تكلفة وصول المنتجات البترولية إلى الأسواق، وبالتالي يمكن أن تؤثر على تكلفة توفير الوقود محليًا.

البنزين والسولار متوافران في السوق

وأكد حسن نصر أن السوق المحلية تشهد استقرارًا في توافر المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن البنزين بمختلف أنواعه والسولار متاحان في محطات الوقود بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد على عدم وجود نقص في إمدادات الوقود، مؤكدًا استمرار توفير المنتجات على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

توافر الوقود يدعم استقرار الكهرباء

وأشار إلى أن توافر المنتجات البترولية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم استقرار منظومة الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك.

وأوضح أن توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود يساعد على استمرار عمل المنظومة بكفاءة، ويقلل من مخاطر حدوث أزمات مرتبطة بنقص إمدادات الطاقة.

هل تحسم لجنة التسعير مصير الأسعار في أكتوبر؟

وحول مصير أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي، أكد رئيس شعبة المواد البترولية أن اللجنة لم تصدر حتى الآن قرارًا بشأن تحريك الأسعار.

وشدد على أن تحديد الأسعار الجديدة، سواء بالرفع أو التثبيت أو الخفض، هو اختصاص أصيل للجنة التسعير، وأن أي توقعات قبل صدور القرار الرسمي لا تعدو كونها تقديرات مرتبطة بالمتغيرات الحالية.

وأوضح أن اللجنة تدرس عددًا من المؤشرات قبل اتخاذ القرار، من بينها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، ومعدلات التضخم، وحركة الاستثمارات والأموال، إلى جانب تطورات السياسة النقدية والاقتصادية.

ماذا ينتظر المواطنون؟

وتظل أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بحركة الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية، خاصة أسعار النفط وسعر الصرف وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين.

أصحاب السيارات أسعار الوقود في مصر تطورات أسعار الوقود في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

محمد شريف

الأهلي يرفض تحمل مبالغ إضافية في انتقال مهاجمه إلى الشرطة العراقي

ممثله تركيه

حسيت إنه ابني ... الممثلة التركية عن إعلانها مع محمد صلاح

رونالدينيو

رونالدينيو على خط إنقاذ موناكو.. أسطورة البرازيل يقترب من الاستحواذ على نادي السلة

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد