تراجع الطلب العالمي على السفر بنسبة 1.7% وسط ضغوط أسعار الوقود والتوترات الإقليمية

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بيانات حركة السفر الجوي العالمي لشهر يونيو 2026، والتي أظهرت انخفاضاً في إجمالي الطلب على السفر مقاساً بإيرادات ألكيلومترات الركاب (RPK) بنسبة 1.7% مقارنة بشهر يونيو 2025، بينما تراجع إجمالي السعة المقعدية المتاحة (ASK) بنسبة 1.3%، ليستقر عامل الحمولة (معدل امتلاء الطائرات) عند 84.2%.

التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة

وأوضح التقرير أن استبعاد منطقة الشرق الأوسط يُظهر انخفاضاً طفيفاً في الطلب العالمي بنسبة 0.6% فقط، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة على مؤشرات حركة الطيران الإجمالية.

تراجع في الأسواق الدولية والمحلية

الطلب الدولي: انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع بنسبة 1.1% عند استثناء شركات الطيران في الشرق الأوسط. وانخفضت السعة المقعدية الدولية بنسبة 0.6%، وبلغ عامل الحمولة 84.2%.

الطلب المحلي: تقلص بنسبة 3.0% مقارنة بشهر يونيو 2025، مع انخفاض السعة بنسبة 2.4%، وسجل عامل الحمولة 84.0%.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يرجع انخفاض الطلب العالمي بشكل رئيسي إلى تراجع الأسواق المحلية في الصين والولايات المتحدة والياباني، إضافة إلى ضعف حركة الطيران لشركات الشرق الأوسط رغم ظهور تحسن تدريجي. وعلى الرغم من تحسن الأداء مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن تجدد التوترات الراهنة وارتفاع أسعار الوقود سيواصلان إلقاء بظلالهما على أسعار التذاكر وتحميل المسافرين أعباءً إضافية. إن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتطمين إمدادات النفط يظلان العاملين الأساسيين لتحسين آفاق قطاع الطيران والاقتصاد العالمي."

أما عن الأداء الإقليمي لحركة الركاب الدولية (يونيو 2026):

شركات الشرق الأوسط: سجلت الانخفاض الأكبر بنسبة 14% في الطلب و11% في السعة المقعدية، مع عامل حمولة بلغ 76.3%. وأشار التقرير إلى أن حدة التراجع تراجعت للنصف مقارنة بشهر أبريل، مع بدء التعافي التدريجي للعمليات التشغيلية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شركات إفريقيا: حققت نمواً قوياً في الطلب بنسبة 6.7%، وارتفعت السعة بنسبة 7.0%، وسجل عامل الحمولة 74.2%.

شركات أمريكا اللاتينية: ارتفع الطلب بنسبة 3.5%، وزادت السعة بنسبة 6.3%، فيما بلغ عامل الحمولة 81.6%.

شركات أوروبا: ارتفع الطلب بنسبة 1.5%، والسعة بنسبة 2.0%، مع تسجيل أعلى عامل حمولة عالمياً بنسبة 87.1%. كما سجل ممر الطيران بين أوروبا وآسيا أسرع معدل نمو إقليمي بنسبة 11.0%.

شركات آسيا والمحيط الهادئ: سجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% في الطلب، بينما قلصت بعض الناقلات الرحلات قصيرة المدى بسبب ارتفاع أسعار الوقود (انخفضت السعة الداخلية الإقليمية بنسبة 4.8%).

شركات أمريكا الشمالية: تراجع الطلب بنسبة 1.0%، وانخفضت السعة بنسبة 0.7%، مع عامل حمولة بلغ 86.9%.

حركة الأسواق المحلية:

شهدت غالبية الأسواق المحلية الرئيسية تراجعاً في الحركة، وكان التراجع الأكبر في الصين (-5.2%) واليابان (-3.8%) نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المحلية، إضافة إلى تراجع في الولايات المتحدة (-1.2%) والهند (-0.5%)، بينما استقرت حركة الطيران في أستراليا (0.0%)، وسجلت البرازيل النمو المحلي الوحيد (+0.9%)