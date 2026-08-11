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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باريس سان جيرمان وأستون فيلا.. صراع أوروبي جديد على السوبر ومطاردة لأرقام الكبار

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة سالزبورج النمساوية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2026 في مباراة تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للفريقين في ظل رغبة باريس سان جيرمان في تأكيد هيمنته القارية ومواصلة كتابة التاريخ مقابل طموح أستون فيلا في إضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه.

ريال مدريد على عرش السوبر الأوروبي

يحتفظ ريال مدريد الإسباني بصدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ، بعدما حصد اللقب في 6 مناسبات متفوقًا على برشلونة وميلان، اللذين يمتلك كل منهما 5 ألقاب.

ويأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 4 ألقاب، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس بعدما توج بالبطولة 3 مرات.

الأكثر تتويجا بكأس السوبر الأوروبي

ريال مدريد: 6 ألقاب

برشلونة: 5 ألقاب

ميلان: 5 ألقاب

ليفربول: 4 ألقاب

أتلتيكو مدريد: 3 ألقاب

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا

يخوض باريس سان جيرمان مواجهة أستون فيلا يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 على ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة سالزبورج النمساوية، الذي يتسع لنحو 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسط ترقب كبير لحسم بطل النسخة الـ51 من كأس السوبر الأوروبي.

باريس سان جيرمان يبحث عن إنجاز تاريخي

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بقيادة مدربه لويس إنريكي، وهو يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في الاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وكان الفريق الفرنسي قد توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه خلال موسم 2024-2025، بعدما تغلب على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الفريولي» بمدينة أوديني الإيطالية.

ويأمل إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان لتكرار إنجاز ريال مدريد الذي نجح في حصد لقب السوبر الأوروبي في نسختين متتاليتين عامي 2016 و2017.

أستون فيلا يتسلح بطموح إيمري

على الجانب الآخر، يخوض أستون فيلا النهائي بقيادة الإسباني أوناي إيمري بعدما توج بلقب الدوري الأوروبي عقب انتصاره على فرايبورج الألماني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية.

ويتطلع الفريق الإنجليزي إلى استغلال هذه الدفعة القارية وتحقيق لقب جديد خاصة أن المواجهة تمنحه فرصة مثالية لإثبات قدرته على منافسة كبار القارة الأوروبية.

تفوق باريس سان جيرمان في المواجهات السابقة

وسبق أن التقى الفريقان في مناسبتين فقط وجاءت المواجهتان في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وحسم باريس سان جيرمان مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 3-1 على ملعب “بارك دي برانس" في 9 أبريل 2025، قبل أن يرد أستون فيلا بالفوز 3-2 في لقاء الإياب على ملعبه يوم 15 أبريل من العام نفسه.

ورغم انتصار الفريق الإنجليزي في مباراة العودة تمكن باريس سان جيرمان من التأهل إلى الدور التالي ليجدد الفريقان الموعد بعد أكثر من عام في مواجهة مختلفة تماما سيكون لقب السوبر الأوروبي هو الهدف الأبرز فيها.

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