لمدة 6 ساعات.. انقطاع مياة الشرب غدا بمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة ديرمواس والقرى التابعة له، وذلك غدا الأربعاء الموافق 12 أغسطس، بدءاً من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً، مناشدة المواطنين ضرورة توفير احتياجاتهم قبل فترة الانقطاع.

وقال المهندس حسن يحيى حسن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ان منطقة الانقطاع هي مركز ديرمواس والقرى التابعة له وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الخزان العلوي بمدينة ديرمواس.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا بأنَّه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».