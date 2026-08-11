بالأسماء.. تفاصيل مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالمنيا

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من المنيا ، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع رحمة . م . ح 17 سنة، وسندس . م . ح 18 سنة، ورضوى . ع . ح 40 سنة، وإيمان . ع . ع 21 سنة، وجرى إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أصيب في الحادث 12 شخصا، وهم: بدرية . ت . ف 40 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج - محمد . س . م 11 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى - عرفات . ص. ع 12 سنة، اشتباه كسر بمفصل الفخذ الأيمن - رحمة . س . م 11 سنة، اشتباه كسر بالحوض والكتف الأيسر - أحلام . ع . ح 46 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات - محمد . ر . ح 14 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن - عالية . ف . ي 13 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم - أحمد . ف . ع 13 سنة، جرح قطعي بالرأس بطول 5 سم - آية . م 15 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر - بسمة . ص . ع 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج - يوسف . ف . ع 15 سنة، اشتباه نزيف بالمخ - إيمان . ص . ص 17 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى.

ويخضع المصابون للأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، للوقوف على طبيعة إصاباتهم وتحديد التدخل الطبي اللازم لكل حالة علي حدة.

وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ووقوع الحادث.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.