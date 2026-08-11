مدبولي: مشروعات الصرف الصحي ضمن "حياة كريمة" تمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى بقرية الغريب، بطاقة تصميمية 20 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة للمواطنين، لما لها من دور مباشر في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة، فضلًا عن دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها القرى المصرية في مختلف القطاعات.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس رؤية الدولة نحو بناء بنية أساسية قوية ومستدامة في الريف المصري، لافتة إلى استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، وتحقق له حياة أكثر جودة واستقرارًا.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتى من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز كفاءة منظومة المرافق بالمحافظة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية بمركز زفتى ويعكس حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الغربية في إطار جهود الدولة لتطوير الريف المصري والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

وخلال الجولة فى أرجاء المحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حول موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة الغربية، حيث أشار إلى أن عدد المشروعات التى نفذتها وتنفذها الهيئة القومية فى هذا القطاع المهم يصل إلى 252 مشروعات بإجمالي تكلفة تتخطى الـ 15 مليار جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من 173 مشروعا منها، هذا فضلا عن 19 مشروعا أخري ضمن مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أنه جار تنفيذ 60 مشروعا من هذه مشروعات فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وكذا ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

وتناول اللواء مهندس أمين شوقي، خلال الجولة، بشكل مفصل موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة والجاري تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء مهندس /محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، حول مكونات المشروع، حيث أشار إلى أنه تضمن تنفيذ شبكات انحدار بطول 66 كم، وخطوط طرد بطول 4 كم، فضلا عن أحواض الترسيب، والتهوية، والتخفيف، وأنه يعمل بنظام التهوية الممتدة، أحد الأنظمة الحديثة المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة.

وتخدم محطة المعالجة عددًا من القرى والعزب التابعة لمركز زفتى، من بينها قري الرياض، والغريب، وكفر عبد الرحمن، وكذا تصرفات مدينة زفتى بمنطقة كوبري العشرة، وعزب يوسف جبر وعزت والجندي والبطرخانة، بما يوفر خدمة الصرف الصحي لنحو 210 آلاف نسمة، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي والارتقاء بالوضع البيئي والصحي بالمنطقة.