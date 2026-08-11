مصرع 4 أشخاص في حملة أمنية على تجار المخدرات بـ"الحلافي" بسوهاج

شهدت قرية الحلافي التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من تجار المواد المخدرة والعناصر الخارجة على القانون، وأسفرت، وفقًا للمعلومات الأولية، عن مصرع 4 أشخاص، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف كافة تفاصيل الواقعة وملابساتها.

ماذا حدث؟

تابع اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تطورات الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك مع تكثيف أعمال الفحص والتحري للوقوف على ملابسات ما شهدته القرية.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدفت الحملة الأمنية عددًا من العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة بقرية الحلافي، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الاتجار في المواد المخدرة وضبط الخارجين على القانون، حيث شهدت الحملة تطورات أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.

وتمكنت الأجهزة المعنية من تحديد هوية 3 من المتوفين، وهم حاتم م، وباسم م، ووائل ا، بينما لا تزال هوية الشخص الرابع غير معلومة حتى الآن، وجارٍ استكمال أعمال الفحص للتوصل إلى بياناته والتأكد من هويته.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أعمال الفحص والتحريات اللازمة حول الواقعة، للوقوف على تفاصيل الحملة وما أسفرت عنه، وتحديد ملابسات الأحداث التي شهدتها القرية بصورة كاملة.

كما تعمل الجهات المعنية على استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الوقائع، مع استمرار التحريات للوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستهدفين وظروف وملابسات مصرعهم.

وتأتي الحملة في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج لملاحقة العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، وضبط الخارجين على القانون، والتصدي لمختلف صور الجريمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل القرى والمراكز.

ولا تزال التفاصيل قيد الفحص والتحقيق من جانب الأجهزة المعنية، لحين اكتمال التحريات والإجراءات القانونية والكشف عن كافة ملابسات الحملة.