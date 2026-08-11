قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«كازانوفا تحت السيطرة».. حملة مرافق مكبرة بقيادة مدير أمن سوهاج بشرق المدينة

جانب من الحملة بقيادة مدير أمن سوهاج
جانب من الحملة بقيادة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مرافق مكبرة بمنطقة كازانوفا شرق مدينة سوهاج، برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الميدانية وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وشهدت الحملة تواجدًا أمنيًا مكثفًا بالمنطقة، حيث تابع مدير أمن سوهاج سير أعمال الحملة ميدانيًا، ووجه بضرورة التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع مستوى السيولة المرورية بالمنطقة.

حملة مرافق مكبرة بسوهاج

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتعامل مع المظاهر التي تؤثر على حركة المارة والمركبات، إلى جانب مراجعة عدد من الأنشطة والمنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وأكدت الحملة على الحضور الميداني للأجهزة الأمنية بمنطقة كازانوفا، في إطار خطة أمنية تستهدف إحكام السيطرة وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، مع استمرار الحملات بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع الإشغالات والمخالفات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات الأمنية والخدمية بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك بضرورة التواجد المستمر في الشارع، ومتابعة الحالة المرورية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات الأمنية المقدمة لأهالي المحافظة.

وشدد مدير أمن سوهاج خلال متابعته للحملة على أهمية استمرار الحملات بصورة دورية، وعدم السماح بعودة الإشغالات والمخالفات عقب إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة ويضمن سهولة الحركة أمام المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج مرافق حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

مصطفي مدبولي

نجلاء العسيلي : مشروعات الدولة تعيد رسم خريطة التنمية .. وأمن الطاقة مفتاح جذب الاستثمارات

الإيجار القديم

برلماني : لا لتشريد مستأجري الإيجار القديم .. ونحتاج قانونا يحقق العدالة

الدكتور محمد أبو العلا

العربي الناصري: توجيهات الرئيس لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري تؤكد أولوية سيادة القانون

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد