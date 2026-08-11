«كازانوفا تحت السيطرة».. حملة مرافق مكبرة بقيادة مدير أمن سوهاج بشرق المدينة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مرافق مكبرة بمنطقة كازانوفا شرق مدينة سوهاج، برئاسة اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الحملات الميدانية وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وشهدت الحملة تواجدًا أمنيًا مكثفًا بالمنطقة، حيث تابع مدير أمن سوهاج سير أعمال الحملة ميدانيًا، ووجه بضرورة التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع مستوى السيولة المرورية بالمنطقة.

حملة مرافق مكبرة بسوهاج

واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتعامل مع المظاهر التي تؤثر على حركة المارة والمركبات، إلى جانب مراجعة عدد من الأنشطة والمنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

وأكدت الحملة على الحضور الميداني للأجهزة الأمنية بمنطقة كازانوفا، في إطار خطة أمنية تستهدف إحكام السيطرة وفرض الانضباط بالشوارع والميادين، مع استمرار الحملات بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع الإشغالات والمخالفات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات الأمنية والخدمية بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك بضرورة التواجد المستمر في الشارع، ومتابعة الحالة المرورية، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات الأمنية المقدمة لأهالي المحافظة.

وشدد مدير أمن سوهاج خلال متابعته للحملة على أهمية استمرار الحملات بصورة دورية، وعدم السماح بعودة الإشغالات والمخالفات عقب إزالتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة ويضمن سهولة الحركة أمام المواطنين.