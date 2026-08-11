اليماحي يهنئ عبد القادر محمد نور لانتخابه رئيسًا لمجلس الشعب الصومالي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عبد القادر محمد نور بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشعب الفيدرالي بجمهورية الصومال الفيدرالية، متمنيًا لمعاليه التوفيق والسداد والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه لعبد القادر محمد نور بهذه الثقة البرلمانية الكبيرة التي أولاها له أعضاء المجلس، وتقديرهم لما يتمتع به من قدرة وكفاءة في تحمل المسؤولية والاضطلاع بالمهام الموكلة إليه، بما يعزز من فاعلية العمل البرلماني وخدمة تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

وشدد "اليماحي" على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات البرلمانية مع جمهورية الصومال الفيدرالية، والارتقاء بالتعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم قضايا الأمة العربية، ويعزز وحدة الصف والتضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.