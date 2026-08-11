بعد صلاح.. صفقة لوكاكو إلى فنربخشة تهز سوق الدوري التركي

بات البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا من ارتداء قميص فنربخشة التركي، بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع نابولي بشأن انتقال المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين فنربخشة ونابولي وصلت إلى نهايتها، بعدما وافق النادي الإيطالي على العرض المالي الجديد المقدم من نظيره التركي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن قيمة العرض تتجاوز 6 ملايين يورو، وهو المقابل الذي أقنع نابولي بالموافقة على رحيل المهاجم البلجيكي.

ولم تتوقف المفاوضات عند اتفاق الناديين، إذ توصل فنربخشة أيضًا إلى اتفاق مع لوكاكو حول البنود الشخصية، لتصبح الصفقة في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية فقط.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق بين الأطراف الثلاثة تم بصورة شفهية حتى الآن، على أن تبدأ اليوم عملية تبادل المستندات والفحوصات والإجراءات اللازمة قبل الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام لوكاكو إضافة قوية للدوري التركي، خاصة مع تزايد حضور النجوم العالميين في المسابقة خلال الميركاتو الحالي.

وتأتي صفقة لوكاكو بعد أيام قليلة من انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، ليشهد الدوري التركي وصول اثنين من أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال فترة انتقالات واحدة، في خطوة تعكس الطموحات المتزايدة للأندية التركية.