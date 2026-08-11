محافظ الفيوم: حريصون على إحكام الرقابة والتصدي لجميع أشكال الفساد

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ حرص المحافظة على إحكام الرقابة، وضبط منظومة العمل الإداري، والتصدي بحزم لجميع أشكال الفساد والتلاعب بالمال العام أو مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال إعلان المحافظ عن وقف رئيس إحدى الوحدات القروية وفني تنظيم بمركز أبشواي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتهما للنيابة العامة، وذلك لتورطهما في التلاعب بإحداثيات المتغيرات المكانية الخاصة بعدد من نماذج التصالح.

وشدد غنيم - وفق بيان اليوم /الثلاثاء/ - على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تلاعب في ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لسير العمل، والالتزام بالشفافية والنزاهة، ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية لردع كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته للإضرار بمصالح الدولة أو إهدار المال العام.