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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدبولي: توفير الخدمات الزراعية والبيطرية بالقرى يعكس الحرص على دعم المزارعين

جولة مجلس الوزراء
جولة مجلس الوزراء
الغربية أحمد علي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المجمع الزراعي البيطري بقرية سندبسط بمركز زفتى في إطار جولته اليوم بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظة الغربية؛ .

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد رئيس الوزراء أن توفير الخدمات الزراعية والبيطرية المُتخصصة داخل القرى، من خلال تلك المجمعات المُتكاملة، يعكس حرص الدولة على دعم المُزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني بالريف المصري، بما يُعزز الإنتاجية وتحسين الجودة ويخدم أهداف التنمية. 


تحرك تنفيذي عاجل 


من جانبه، أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجمع الزراعي البيطري بسندبسط يعد نموذجًا متكاملًا للخدمات التي تستهدفها المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجمع بين دعم النشاط الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية في مكان واحد، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتوفير الخدمات المُتخصصة بالقرب من محل إقامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين بالقرى المصرية.


رفع كفاءة الخدمات 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المُجمع، الذي أقيم على مساحة 352 مترًا مربعًا، ويتكون من مبنيين؛ الأول يضم الجمعية الزراعية ومركز الإرشاد الزراعي على طابقين، بينما يضم المبنى الثاني الوحدة البيطرية.

واطلع مدبولي على الخدمات التي تقدمها الوحدة البيطرية للمواطنين، حيث أوضحت الدكتورة نعمة عارف، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن الوحدة تشمل الكشف على الحيوانات والدواجن وعلاجها، وتقديم خدمات التحصين والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار للحيوانات داخل الوحدة، إلى جانب تنظيم القوافل العلاجية المجانية للكشف عن الأمراض، فضلًا عن توفير الأدوية من خلال الصيدلية البيطرية المُلحقة بالوحدة، كما أن بها معملا مُجهزا، حيث تمت الإشارة الى توافر مختلف التطعيمات واللقاحات اللازمة.

تحسين خدمات المواطنين 

وتفقد رئيس الوزراء المجمع الزراعي واستمع إلى شرح من المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذي أشار الى أن المجمع يُقدم الخدمات الإرشادية للمزارعين، ويخدم مساحة ١٥٢٨ فداناً بعدد ٢٠٦٦ حيازة زراعية، حيث يضم المُجمع مخازن المبيدات والأسمدة والتقاوي التي يتم توفيرها من خلال كارت الفلاح بجودة عالية ومعايير تتناسب مع أنماط المحاصيل الزراعية في المحافظة، وقاعات ارشاد توعوي لتنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية حول أحدث الأساليب الزراعية، وطرق زيادة الإنتاجية، وآليات الوقاية الآمنة من الآفات والأمراض الزراعية، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين جودة المحاصيل.

تلبية احتياجات المواطنين 

وحرص رئيس الوزراء على إدارة حوار مع عدد من المواطنين الذين يقومون بصرف التقاوي والأسمدة من المُجمع؛ وسألهم عن مدى توافر تلك المُستلزمات وانتظام عملية استلامها من المُجمع الزراعي، حيث أكدوا توافر مختلف الأسمدة والتقاوي وانتظام تسلمها.

دعم مشروعات تنموية 

وسأل الدكتور مصطفى مدبولي عن أهم المحاصيل التي تتميز بها المحافظة، والمساحات المزروعة بها، لاسيما المحاصيل الاستراتيجية؛ حيث أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن محافظة الغربية تتميز بزراعة محاصيل القمح والذرة والأرز وعددٍ من المحاصيل الأخرى، كما عرض الوزير موقف المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ومستويات الإنتاجية وما توصل له موسم الحصاد الأخير، مع الإشارة إلى تحقيق نسب متميزة من المُستهدف من زراعة القمح في المحافظة، وتطرق الوزير أيضاً إلى جهود تحسين جودة التقاوي والبذور خاصة في المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الانتاجية رأسياً على نفس المساحات المزروعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل جولة رئيس مجلس الوزراء زفتي حياة كريمة

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