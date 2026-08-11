مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، بينما اصيب 12 آخرون بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من المنيا ، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين ارتفاع ان عدد الوفيات 3 سيدات، فيما أصيب 12 آخرون بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإيداع جثامين المتوفيات تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص ووقوع الحادث.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه

