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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع حركة المواصلات ويوجه بالالتزام بخطوط السير والتعريفة والحمولة المقررة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقف السيارات بقرية «عطف حيدر» التابعة لمركز العدوة، للوقوف على انتظام حركة النقل والمواصلات على أرض الواقع، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من رضا مصطفى، رئيس مركز ومدينة العدوة، حول سير العمل وحركة سيارات الأجرة بالموقف، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية وقطاع النقل والمواصلات بالقرى، حيث يضم 20 سيارة ميكروباص مخصصة لخدمة خط سير «عطف حيدر - العدوة» وتوابعها، بما يسهم في تسهيل التنقلات اليومية للأهالي وطلاب المدارس، وربط القرية بالمجلس القروي والمراكز المجاورة بصورة منظمة وآمنة.

وحرص اللواء كدواني على تبادل الحديث مع عدد من السائقين والمواطنين المتواجدين بالموقف، مستفسرًا عن انتظام حركة السيارات ومدى الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحمولة المحددة وعدم تحميل الركاب بأعداد تتجاوز المقرر، حفاظًا على سلامتهم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ باتخاذ إجراء قانوني حيال إحدى السيارات لتجاوزها الحمولة المقررة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمواقف السيارات، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات قد تؤثر على انتظام حركة النقل أو حقوق المواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن مشروعات «حياة كريمة» لا تستهدف فقط تطوير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة بالقرى المستهدفة وتحقيق التنمية المتكاملة.

جاء ذلك بحضور النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب.

المنيا محافظ المنيا موقف المواصلات

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