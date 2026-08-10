حمله مرورية لتحقيق الانضباط المروري في شوارع المنيا

قاد اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، حملة مرورية مكبرة داخل شوارع مدينة المنيا، لمتابعة الحالة المرورية، وتحقيق الانضباط بالطرق والشوارع، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية.

وشهدت الحملة انتشارًا لرجال المرور بعدد من الشوارع والميادين، مع متابعة حركة السيارات والمركبات، والتعامل مع المخالفات المرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من مسببات التكدسات والحوادث.

وحرص مدير الأمن خلال الحملة على متابعة الخدمات المرورية ميدانيًا، والوقوف على مدى انتظام الحركة بالشوارع، مؤكدًا أهمية التعامل مع المخالفات وفقًا للقانون، مع تكثيف التواجد المروري في المناطق التي تشهد كثافات خلال أوقات الذروة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا لتكثيف الحملات المرورية بالشوارع والميادين، ورفع مستوى الانضباط المروري، والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق.

وتستهدف الحملات تحقيق السيولة المرورية، وضبط المخالفات التي تؤثر على حركة السير، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، بما يضمن انتظام حركة السيارات داخل

