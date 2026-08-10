قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع عدد المدارس المصرية اليابانية لـ102 مدرسة خلال سبتمبر المقبل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ياسمين بدوي

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موتسوي يوكو، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» والمسؤولة عن ملف الشرق الأوسط والتعليم، لبحث مستجدات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، واستعراض المشروعات القائمة وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور راجي الإتربي سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطور منظومة المدارس المصرية اليابانية، موضحًا أن عددها سيرتفع إلى 102 مدرسة اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مقارنة بـ69 مدرسة العام الماضي و52 مدرسة قبل عامين، بما يعكس التوسع المتسارع الذي تشهده المنظومة.

التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية

ومن جانبها، أشادت موتسوي يوكو بجهود وزارة التربية والتعليم في التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، مؤكدة أهمية مواصلة هذا النهج لضمان تحقيق أقصى استفادة من النموذج الياباني.

كما تناول اللقاء برنامج التعاون مع جامعة هيروشيما لتأهيل وتطوير قدرات المعلمين، والمقرر بدء تنفيذه في سبتمبر المقبل، حيث أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن البرنامج يمثل منظومة متكاملة لبناء قدرات المعلمين وفقًا للنظام التعليمي الياباني، حيث يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر تعليمية أكثر كفاءة.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج بشكل حضوري في مصر، من خلال حضور أساتذة جامعة هيروشيما، ويشمل عشرة مقررات دراسية تغطي الجوانب الأكاديمية والعملية والبحثية، بما يتيح تدريبًا متكاملًا للمعلمين يمكنهم من تطبيق الخبرات اليابانية داخل الفصول الدراسية.

وأبدت النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» اهتمامًا بالبرنامج، مؤكدة أهميته في دعم تطوير قدرات المعلمين وتعزيز الاستفادة من الخبرة اليابانية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية.

كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي، وسبل توسيع الاستفادة من الخبرات اليابانية لتشمل مدارس التعليم العام، وليس فقط المدارس المصرية اليابانية، بما يتيح تعميم الممارسات التعليمية اليابانية بما يتناسب مع السياق المصري.

 الإستفادة من التجربة المصرية اليابانية كنموذج ناجح و نقلها إلى الدول العربية

وتناول اللقاء أيضًا إمكانية الإستفادة من التجربة المصرية اليابانية كنموذج ناجح للتعاون الدولي في التعليم، وإمكانية نقلها إلى الدول العربية والأفريقية، حيث ناقش الجانبان دور مصر في دعم نقل التجربة اليابانية إلى الدول العربية والأفريقية، بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في إطار الشراكة بين البلدين، بما يعزز التعاون الإقليمي في مجال التعليم.

وفي هذا السياق، أكدت موتسوي أن اليابان تنظر إلى التجربة المصرية اليابانية باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التعليمي خارج اليابان، معربة عن تطلعها لمواصلة تطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

 وصول عدد المشرفين اليابانيين لـ39 مشرفًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل

وفيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، تناول اللقاء مستجدات منظومة الإشراف الياباني، حيث من المقرر أن يصل عدد المشرفين اليابانيين إلى 39 مشرفًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ويقوم هؤلاء المشرفون بمتابعة الجوانب الأكاديمية والإدارية داخل المدارس، ونقل الخبرات اليابانية إلى الكوادر المصرية، بما يسهم في رفع جودة الأداء التعليمي.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، ويدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية، ويفتح آفاقًا أوسع للاستفادة من التجربة اليابانية ونقلها إلى دول أخرى في المنطقة والقارة الأفريقية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم التعليم الفني جايكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

الاتحاد االسعودي

اتحاد جدة يوافق على إعارة فيصل الغامدي إلى نيوم.. تفاصيل الاتفاق المالي

جمال موسيالا

بسبب موسيالا.. توقيف صحفي تركي بعد كشفه تفاصيل صفقة جالطة سراي

ميسي

ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد