ضربوا جدهم بـ الشوما | ميراث الغضب ينتهي بـ كارثة في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين وسيدة بالتعدى على مسن بالسب والضرب وتهديده بسلاح أبيض ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مسن ، حفيديه ، والدتهما) مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى ، وتبين أنه بتاريخ 10/8/2025 تبلغ لذات المركز من المجنى عليه (موظف بالمعاش) بتضرره من "حفيديه ووالدتهما" لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة لخلافات بينهم حول الميراث، وصدور حكم قضائى ضد حفيديه بالحبس لمدة شهر وإتخاذهما الإجراءات القانونية لإستئنافه.

تم ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (عاملان ، ووالدتهما – مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم أفادوا بأن المقطع المشار إليه قديم منذ عام إبان تشاجرهم مع الشاكى لذات الخلافات ، وضُبط بإرشادهم (سلاح أبيض، عصا خشبية "المستخدمين فى التعدى") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.