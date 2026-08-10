غسلوا 120 مليون جنيه .. سقوط تشكيل عصانى نصب على مواطنين في 4 محافظات

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الوادى الجديد") بتكوينهم تشكيلاً عصابياً للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم وإيهامهم بإمتلاكهم قطع أثرية أصلية يرغبون فى بيعها على خلاف الحقيقة وإستخدام عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجنى عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة وإستدراجهم داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم عقب ذلك، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية - شراء الوحدات السكنية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (120 مليون جنيه) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

