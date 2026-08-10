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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة مع فتاة خارج البلاد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة مع فتاة خارج البلاد . 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام صانعى محتوى بإدارة صفحتين بمواقع التواصل الإجتماعى يقوما من خلالها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة إحدى الصفحتين المشار إليهما (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) ، وضُبط بحوزته ( هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، وتبين أن الفتاة الظاهرة معه بمقاطع الفيديو متواجده خارج البلاد وتبث مقاطع الفيديو المشار إليها من إحدى الدول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة التواصل الإجتماعى

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