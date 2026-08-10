بسبب المزاح.. القبض على طرفى مشاجرة مساكن عثمان بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص حال قيامهم بالتعدى على بعضهم بالعصى والتراشق بالحجارة بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأنه بتاريخ 8 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مقاول "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، 5 عاملين)، طرف ثان: (مالك جراج، 4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم .. بسبب المزاح تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب والتراشق بالحجارة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية والأسلحة البيضاء "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.