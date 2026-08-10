الأزياء والضيافة يلتقيان في أول نادٍ لعلامة عالمية بمصر وأفريقيا

تشهد منطقة الساحل الشمالي إطلاق تجربة جديدة تجمع بين الأزياء والضيافة والترفيه، من خلال تعاون يستهدف تقديم مفهوم متكامل لأسلوب الحياة، عبر دمج التصميم والحرفية والفنون مع أجواء البحر المتوسط.

وتقدم التجربة هوية بصرية مستوحاة من الألوان والتصميمات المميزة للعلامة العالمية، حيث تمتد هذه الهوية إلى مختلف تفاصيل الفندق والشاطئ الخاص، بما يشمل المقاعد والمظلات والمناشف والوسائد ومستلزمات الشاطئ.

وتتولى شركة لاند مارك للتطوير العقاري تنفيذ التجربة بالتعاون مع دار ميسوني، في خطوة تمثل إطلاق أول نادٍ للعلامة في مصر والقارة الأفريقية.

وتعتمد التجربة على إعادة تقديم الأجواء المتوسطية من خلال مجموعة من الألوان الزاهية، بينها الأخضر والأزرق والليموني والأصفر، إلى جانب النقوش والتصميمات التي تمنح المكان طابعًا بصريًا متكاملًا.

ويجمع التعاون بين عالم الأزياء والضيافة والفن، بهدف تقديم تجربة تتجاوز مفهوم الإقامة التقليدية، وتوفر للزوار مساحة متكاملة للترفيه والتفاعل مع التصميم والثقافة وروح الحياة الساحلية.

ويأتي إطلاق التجربة في إطار التوسع في مفهوم أندية المنتجعات المرتبطة بعلامات الأزياء العالمية، بما يعكس تنامي توجه قطاع الضيافة نحو تقديم تجارب أكثر ارتباطًا بالتصميم وأسلوب الحياة.