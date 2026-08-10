انطلاق شعلة الدورة الأفريقية 12 للجامعات من العاصمة الجديدة غداً

​تتجه أنظار الرياضة الجامعية في القارة السمراء نحو العاصمة الجديدة، غداً الثلاثاء 11 أغسطس، حيث يطلق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شعلة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للجامعات في نسختها الثانية عشرة، من أمام مقر الوزارة، تدشينًا للحدث الرياضي المرتقب.

​وتستضيف مصر فعاليات الدورة خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، برعاية مشتركة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وبمشاركة واسعة من الجامعات المصرية والأفريقية.

​وتتوزع منافسات البطولة على عدد من كبرى المنشآت الرياضية والجامعية، حيث تفتح ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة العاصمة، وجامعة 6 أكتوبر أبوابها للاستحقاقات الرياضية، إلى جانب المركز الأوليمبي بالمعادي ونادي "النادي" بالعاصمة الإدارية. فيما تحتضن الجامعة البريطانية فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب للحدث.

​ومن المقرر أن يستضيف مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي حفل الافتتاح الرسمي للدورة، في احتفالية تعكس التقرّب والتعاون بين الشباب الجامعي في مختلف أنحاء القارة.

​

​وأكدت اللجنة المنظمة، برئاسة الدكتور أحمد كامل مهدي، القائم بأعمال نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، تكثيف الجهود لاستقبال الوفود المشاركة. وأوضحت اللجنة أن غدًا الاثنين 10 أغسطس هو الموعد النهائي لتسجيل الجامعات الأفريقية، بينما يمتد تسجيل الجامعات المصرية حتى 20 أغسطس الجاري، تمهيدًا لاعتماد القوائم النهائية للفرق والرياضيين.

​وتأتي هذه الاستضافة للتأكيد على الدور الريادي لمصر في دعم الرياضة الجامعية، وتعزيز أواصر الشراكة والتقارب بين الشباب المصري وأشقائه في دول القارة الأفريقية.