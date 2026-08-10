بدء العمل في السوق الحضاري الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة | صور

بدأت اليوم أعمال التشغيل الفعلي للسوق الحضاري الجديد بمركز الصف، وذلك عقب الانتهاء من توزيع وتسليم المحلات على الباعة المستفيدين، في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية توفر بيئة لائقة للبائعين والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة الصف، وبتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والسيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بهدف ضبط منظومة البيع بالمركز والقضاء على الإشغالات.

وقد قام طارق السمان نائب رئيس مركز ومدينة الصف، وعدد من العاملين بالمركز، بتسليم المحلات للباعة وفقاً للكشوف المعتمدة، والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، وقد شملت عملية التسليم شرح آليات العمل داخل السوق والالتزام بقواعد النظافة والسلامة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بأماكن البيع المخصصة داخل المحلات وعدم العودة للافتراش بالشوارع.

وأكد الدكتور فرج عبدالعاطي أن إنشاء السوق الحضاري الجديد يمثل نقلة نوعية لخدمة أهالي مركز الصف، حيث يساهم في توفير فرص عمل منظمة للباعة، ويسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم في مكان واحد يتمتع بالخدمات الأساسية من إنارة ومياه وصرف ونظافة.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن المركز سيواصل أعمال المتابعة اليومية داخل السوق لضمان انتظام العمل ومنع أي مخالفات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير ليشمل كافة الأسواق بنطاق المركز.

من جانبهم أعرب الباعة المستفيدون عن ترحيبهم بالانتقال إلى السوق الجديد، مؤكدين أن المحلات الجديدة وفرت لهم بيئة عمل آمنة ومنظمة، وتساعدهم على عرض منتجاتهم بشكل حضاري، ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية محافظة الجيزة لتحسين المشهد الحضاري وتوفير أسواق نموذجية تليق بالمواطنين وتحد من التكدس المروري والعشوائية في الشوارع الرئيسية بالمركز.