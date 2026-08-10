مصروفات المعاهد الأزهرية 2026-2027.. أسعار العادي والنموذجي واللغات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026-2027 بمختلف المراحل، موضحًا وجود اختلافات بين المعاهد العادية والنموذجية ومعاهد اللغات، مع إدخال بعض الرسوم الإضافية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضح القطاع أن المصروفات في المعاهد العادية جاءت في حدود منخفضة، حيث بلغت رسوم مرحلة التمهيدي والابتدائي 60 جنيهًا، بينما تصل في المرحلة الإعدادية إلى 68 جنيهًا، وترتفع إلى 80 جنيهًا في المرحلة الثانوية.

وفي المقابل، سجلت المعاهد النموذجية مصروفات أعلى نسبيًا، إذ تبلغ رسوم التمهيدي 230 جنيهًا، بينما تصل في التمهيدي لغات إلى 830 جنيهًا، كما حددت مصروفات المرحلة الابتدائية النموذجية بـ280 جنيهًا، وترتفع إلى 835 جنيهًا في نظام اللغات، فيما تبلغ 317 جنيهًا للإعدادي و357 جنيهًا للثانوي.

وأشار الإعلان إلى تحصيل رسوم تأسيس تُدفع مع بداية كل مرحلة تعليمية، وتبلغ 600 جنيه للمعاهد النموذجية، وترتفع إلى 1100 جنيه في معاهد اللغات، وكذلك للطلاب الجدد الملتحقين بالأزهر في أي صف دراسي.

تحصيل رسوم إضافية

كما تقرر تحصيل رسوم إضافية تشمل 42 جنيهًا مقابل خدمات بريدية، و100 جنيه لطلاب الشهادات العامة نظير استمارات الامتحانات، إلى جانب مبلغ إجمالي قدره 41.73 جنيهًا موزعة على عدة بنود منها التأمين الصحي وصناديق الدعم المختلفة.

وأكد القطاع أن طلاب معاهد القراءات يخضعون لنفس نظام المصروفات، حيث تُعامل مرحلة التجويد معاملة الإعدادية، بينما تُعامل مرحلتا العالية والتخصص معاملة الثانوية.

وشدد على تطبيق هذه القواعد على الطلاب الوافدين المقيدين خارج المنح، مع الالتزام بمنظومة الدفع الإلكتروني المعتمدة في تحصيل المصروفات، ومراعاة المحافظات التي تعمل بنظام التأمين الصحي الشامل عند تحصيل الرسوم.