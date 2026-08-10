تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. مؤشرات دبلوم الصنايع والكليات والمعاهد المتاحة وموعد التقديم

يتصدر تنسيق الدبلومات الفنية 2026 اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع إعلان نتائج الدبلومات الفنية وبدء الاستعداد لمراحل القبول بالجامعات والمعاهد، حيث يبحث الطلاب، خاصة الحاصلين على دبلوم الصنايع، عن مؤشرات الحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها، إلى جانب موعد بدء تسجيل الرغبات والقواعد المنظمة للقبول.

ويشمل تنسيق الدبلومات الفنية 2026 طلاب الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، بالإضافة إلى طلاب التمريض ونظام الخمس سنوات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتختلف فرص القبول من طالب إلى آخر وفقًا لنوع الشهادة والتخصص والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي وشروط كل كلية أو معهد.



موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2026

من المنتظر أن تبدأ أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2026 عقب الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي يعلنه مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ويتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يختار الطالب الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا لنوع الشهادة التي حصل عليها، والتخصص والمجموع، مع ضرورة الالتزام بالقواعد والشروط التي تعلنها وزارة التعليم العالي والجهات المختصة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026

تعتمد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 المتداولة حاليًا على نتائج تنسيق العام الماضي 2025، ولذلك فهي مؤشرات استرشادية وليست حدودًا نهائية للقبول.

وتتغير الحدود الدنيا من عام إلى آخر بناءً على أعداد الطلاب، وتوزيع المجاميع، ورغبات المتقدمين، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، لذلك لا يمكن اعتبار أي رقم نهائيًا قبل إعلان نتيجة التنسيق الرسمية.

وتحظى مؤشرات تنسيق دبلوم الصنايع باهتمام خاص، نظرًا لتنوع الكليات والمعاهد التي يمكن لطلاب الدبلوم الصناعي التقدم إليها، سواء في المجالات التكنولوجية والهندسية أو الإدارة ونظم المعلومات والسياحة والفنادق وغيرها.

تنسيق دبلوم صنايع 3 سنوات 2025

أظهرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2025 تفاوتًا كبيرًا في الحدود الدنيا للقبول أمام طلاب دبلوم الصنايع نظام الثلاث سنوات، وجاءت أبرز المؤشرات على النحو التالي:

معهد فني صحي طنطا: 99.57%.

معهد فني صحي المنصورة: 99.43%.

تربية حلوان: 99.43%.

معهد فني صحي بنها: 99.36%.

معهد فني صحي إمبابة: 99.29%.

معهد فني صحي الزقازيق: 99.17%.

معهد فني صحي أسوان: 99.14%.

فني صحي جنوب الوادي: 99.14%.

تربية أسيوط: 99%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان: 98.43%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية: 97.93%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس: 97.86%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف: 97.71%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج: 97.43%.

اقتصاد منزلي حلوان: 97.29%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية: 97.29%.

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم: 96.71%.

ك.ت. فني للبصريات أبو الريش السيدة زينب: 96.71%.

اقتصاد منزلي العريش: 96.57%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان: 96.57%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية: 96.50%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية: 96.43%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي السادات: 96.29%.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام: 96%.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة: 95.86%.

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم: 95.86%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الغردقة: 95.86%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية: 95.71%.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية: 95.64%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 95.57%.

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية: 95.29%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية: 95.07%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية: 95%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية: 94.86%.

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة: 94.86%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية: 94.57%.

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط: 94.57%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية: 94%.

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية: 94%.

ك.ت. فني منشآت بحرية بورسعيد: 93.86%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد: 93.71%.

الفني لترميم الآثار بالأقصر: 93.14%.

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات: 92.86%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة: 92.71%.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا: 91%.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية: 90.57%.

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر: 89.83%.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية: 89.64%.

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات: 89.36%.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية: 89%.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف: 88.77%.

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية: 88.57%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف: 88.43%.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا «إدارة أعمال»: 87.86%.

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان: 87.71%.

المعهد التكنولوجي العالي بهليوبوليس الجديدة: 87.29%.

آثار القاهرة: 87.14%.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية: 87%.

ج. عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر: 86.86%.

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية: 86.67%.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة: 86%.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات: 85.86%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم: 85.83%.

ك.ت. فني صناعي الصحافة: 85.29%.

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط: 85.29%.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا: 83.93%.

تكنولوجيا عمالية بني سويف بمصروفات: 83.86%.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ: 83.71%.

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا: 83.71%.

ك.ت. فني صناعي إسكندرية: 83.51%.

العالي ترميم الآثار بأبي قير: 83.43%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة إدارة: 82.71%.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة: 82.67%.

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم آثار: 82.33%.

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية: 82.29%.

ك.ت. فني صناعي بنها: 81.57%.

تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات: 81.29%.

العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم تجمع خامس: 81.14%.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول: 80.86%.

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية: 80.71%.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة إدارة - محاسبة - تجارة خارجية: 80.29%.

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين: 80.29%.

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات: 80.29%.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية: 80.14%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات: 80%.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات ك47 طريق إسكندرية: 79.93%.

ك.ت. فني صناعي الزقازيق: 79.86%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير: 79.86%.

ك.ت. فني صناعي سوهاج: 79.14%.

ك.ت. فني صناعي المطرية: 78.50%.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة التسويق: 78.50%.

ج. عمالية علاقات صناعية إسكندرية: 78.29%.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة: 78.14%.

ج. عمالية علاقات صناعية بني سويف: 78%.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية: 77.86%.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة: 77.71%.

ك.ت. فني صناعي شبرا: 77.57%.

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية: 77.29%.

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات: 77.29%.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية: 76.83%.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر: 76.79%.

تكنولوجيا عمالية منصورة بمصروفات: 76.71%.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات: 76.57%.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم بالمقطم: 76%.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم: 74.74%.

ك.ت. فني صناعي قنا: 74.29%.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى شعبة محاسبة - إدارة أعمال - نظم معلومات: 74.29%.

نظم معلومات إدارية قطامية: 74.29%.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول: 74.14%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة: 74.04%.

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات: 73.71%.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية: 73.14%.

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى: 72.80%.

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي: 72.71%.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال: 72.43%.

تكنولوجيا عمالية كفر الشيخ بمصروفات: 72.40%.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة: 72.21%.

ج. عمالية علاقات صناعية طنطا: 72.14%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة: 71.57%.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية: 71.50%.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم: 71.43%.

ك.ت. فني صناعي أسوان: 70.86%.

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة: 70.17%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج: 70.14%.

ك.ت. فني صناعي قويسنا: 70%.

ك.ت. فني صناعي بورسعيد: 70%.

ك.ت. فني صناعي بئر العبد شمال سيناء: 70%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم: 69.86%.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم: 69.86%.

تكنولوجيا عمالية أسيوط بمصروفات: 69.80%.

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي: 69.71%.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات: 69.29%.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس: 69.07%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة: 68.71%.

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية: 68.71%.

تكنولوجيا عمالية إسماعيلية بمصروفات: 68.43%.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية: 68%.

ج. عمالية علاقات صناعية زقازيق: 67.57%.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال: 67.57%.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة إدارة أعمال: 67.29%.

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة: 67.14%.

تكنولوجيا عمالية أسوان بمصروفات: 66.57%.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية: 65.86%.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية: 65.50%.

عالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية: 65.43%.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 65.14%.

معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية مقطم: 65.14%.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت: 64.14%.

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج «شعبة نظم + شعبة التجارة الإلكترونية»: 63.86%.

ج. عمالية علاقات صناعية أسيوط: 62.40%.

ج. عمالية علاقات صناعية منصورة: 60%.

ج. عمالية علاقات صناعية رأس البر: 60%.

ج. عمالية علاقات صناعية كفر الشيخ: 60%.

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم: 60%.

ج. عمالية علاقات صناعية أسوان: 60%.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال: 60%.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية: 60%.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية: 60%.

العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط: 60%.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش: 60%.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر: 60%.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة: 60%.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية: 60%.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال: 60%.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة: 60%.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات: 60%.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى: 60%.

معهد تكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشآت مالية عربي وE: 60%.



وللإطلاع على باقي مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات و 3 سنوات اضغط

قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات الحكومية

حدد القرار الوزاري رقم 1177 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها وشهادات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، بما ينظم فرص التحاق طلاب التعليم الفني بالكليات والمعاهد الحكومية.

وتشمل الشهادات الخاضعة للقواعد الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات في تخصصات التجاري والصناعي والصناعي شعبة ترميم الآثار والزراعي والموسيقي، إلى جانب الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتتيح قواعد القبول لطلاب الدبلومات الفنية التقدم إلى عدد من الكليات، من بينها التجارة، والتربية التي تضم شعب التعليم الفني، والتربية النوعية، والزراعة، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والهندسة، والفنون التطبيقية، والآثار، والفنون الجميلة، والتكنولوجيا والتعليم.

ويخضع القبول لقواعد التوزيع الجغرافي، فضلًا عن شروط اللوائح الداخلية لكل كلية، بما في ذلك اجتياز اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط ذلك.



الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يحق للطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية، في تخصصات الصناعي والتجاري والصناعي شعبة ترميم الآثار والزراعي والموسيقي، ممن حصلوا على 60% على الأقل من إجمالي المجموع، التقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للقبول.

ولا يعني بلوغ نسبة 60% ضمان القبول في كلية أو معهد بعينه، إذ يتم الترشيح وفقًا للمجموع النهائي، وترتيب الرغبات، والأماكن المتاحة، وقواعد التوزيع الجغرافي، وشروط كل مؤسسة تعليمية.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات فور فتح باب التقديم رسميًا، وذلك من خلال الرابط الرسمي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

ويتعين على الطالب التأكد من إدخال بياناته بصورة صحيحة وترتيب الرغبات وفقًا للتخصص والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي، مع الاحتفاظ ببيانات التسجيل بعد الانتهاء من عملية إدخال الرغبات.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 2026

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات، التي تشمل التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

وأدى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية داخل 2506 لجان امتحانية على مستوى الجمهورية، بما يعكس حجم أعداد الطلاب المتنافسين على الأماكن المتاحة في الكليات والمعاهد خلال موسم التنسيق.



تنسيق الدبلومات الفنية 2026 ومؤشرات القبول

وتظل مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 المستندة إلى نتائج عام 2025 أداة استرشادية مهمة للطلاب عند ترتيب توقعاتهم، لكنها لا تمثل الحدود النهائية للقبول.

ويُنتظر أن تكشف وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق عن تفاصيل التنسيق رسميًا، بما يشمل موعد تسجيل الرغبات، والكليات والمعاهد المتاحة لكل تخصص، والحدود الدنيا للقبول.

ومن المهم للطلاب عدم الاعتماد على أي قوائم أو أرقام متداولة باعتبارها نهائية قبل صدور البيانات الرسمية، خاصة أن الحدود الدنيا يمكن أن تتغير وفقًا لأعداد المتقدمين ومجاميعهم ورغباتهم والأماكن المتاحة.

وبذلك يبقى تنسيق الدبلومات الفنية 2026 مرتبطًا بالنتائج الفعلية التي يعلنها مكتب التنسيق، بينما تساعد مؤشرات تنسيق 2025 الطلاب على تكوين صورة أولية عن فرصهم في الكليات والمعاهد المختلفة، والاستعداد لترتيب الرغبات عند فتح باب التسجيل رسميًا.