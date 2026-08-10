الأنبا ثيودسيوس يترأس صلاة الجناز على أسرة ضحايا جريمة التجمع

ترأس نيافة الأنبا ثيودسيوس، أسقف وسط الجيزة، صلاة الجناز على أسرة أسامة نصيف، الذين فارقوا الحياة إثر الواقعة المؤسفة التي شهدتها منطقة النرجس بالتجمع الخامس، وسط حالة من الحزن والألم بين أفراد الأسرة والأصدقاء ومحبي الراحلين.

صلاة الجناز

وشملت صلوات الجناز الأب أسامة نصيف، وزوجته أمل سعد رياض، وابنتيهما هيلين وليليان، حيث اجتمع ذووهم ومحبوهم لتوديعهم والصلاة من أجل نياح نفوسهم، في مشهد اتسم بالحزن والتأثر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت التحقيقات في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم، فيما تواصل جهات التحقيق إجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الراحلين وأصدقائهم، الذين حرصوا على توديعهم، رافعين صلواتهم من أجل أن يمنحهم الله الراحة الأبدية، وأن يسند أسرهم ومحبيهم بنعمته في هذا المصاب الأليم.