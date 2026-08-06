مدير أمن سوهاج يتفقد تأمين الأديرة والكنائس.. ويشدد على اليقظة والانضباط

أجرى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة أمنية مفاجئة، شملت عددًا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الأديرة والكنائس بمختلف أنحاء المحافظة.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحالة الأمنية، والتأكد من جاهزية القوات لتنفيذ المهام المكلفة بها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط.

ماذا حدث؟

واستهل مدير أمن سوهاج جولته بالمرور على الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، حيث اطمأن على مدى التزام القوات بتنفيذ الخطط التأمينية، ومراجعة إجراءات التفتيش وفحص المترددين، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية وتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية.

كما تفقد اللواء أشرف عبدالمالك عددًا من التمركزات الأمنية والأكمنة المنتشرة بالمحافظة، وراجع الحالة الأمنية بها، واطلع على آليات العمل ومدى جاهزية القوات للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مؤكدًا أهمية اليقظة التامة، وسرعة الاستجابة، والتعامل بحسم مع أي محاولات من شأنها الإخلال بالأمن أو النظام العام.

وخلال الجولة، حرص مدير الأمن على الحديث مع الضباط والأفراد، مشيدًا بما يبذلونه من جهود ميدانية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، وموجهًا بضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم الدعم لهم، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان أثناء أداء الواجب.

وتواصل مديرية أمن سوهاج تنفيذ خططها الأمنية على مدار الساعة، من خلال الانتشار المكثف للقوات، وتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية، بما يسهم في رفع معدلات الأمن والأمان، وتحقيق الاستقرار في مختلف مراكز ومدن المحافظة.