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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 530 كيلو أغذية وحلوى المولد غير صالحة في سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وذلك استعدادا لقرب حلول المولد النبوي الشريف، فقد قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بسوهاج بسلسلة من الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين.

محافظة سوهاج

واستهدفت الحملات مصانع إنتاج حلوى المولد، وأماكن تداول وبيع الحلوى، بعدد من المراكز والمدن، شملت "طهطا، وجرجا، ومدينة سوهاج، والبلينا، والمنشاة"، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومواصفات سلامة الغذاء، قبل طرح المنتجات للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 150 كيلوجرامًا من حلوى المولد غير المطابقة للمواصفات القياسية من حيث المواد المضافة، إلى جانب 300 كيلوجرام من حلوى المولد مجهولة المصدر، بما يمثل مخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول الأغذية.

كما تمكنت الحملات من ضبط 80 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، شملت مجمدات لحوم وأسماك، تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحرير13  محضرًا، مع التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة خلال المواسم والأعياد، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج حلاوة المولد النبوي الشريف

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