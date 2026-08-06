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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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البانيه يبدأ من 180 جنيها ..أسعار الفراخ اليوم الخميس

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 أغسطس، حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، حيث يزيد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء بعد انخفاضها، وكذلك سعر كيلو البانيه بعد الهبوط.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 

يبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم ، بالمزرعة 58 و60 جنيها، بينما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك بين 68 و76 جنيها، وفق المنطقة السكنية.

سعر البانيه اليوم 

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ما بين 180 إلى 220 جنيها حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع .

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس

سجل سعر الفراخ البلدي اليوم  في بورصة الدواجن نحو 103 إلى 105 جنيهات بالمزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 114 و120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ الساسو

ويتراوح سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الخميس ، بين 85 و86 جنيها بالمزرعة، في حين يتراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق المحلية بين 95 و110 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

ويبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع اليوم الخميس 6-8-2026، نحو 47-48 جنيهًا، بينما في الأسواق والمحلات يتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم للمستهلك 


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 5 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 6 جنيهات

سجل سعر الكتكوت الساسو بيور7 جنيهات

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 8 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 11 جنيها «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 13 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 10 جنيهًا وساسو 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

وبجانب اسعار الكتاكيت اليوم، نستعرض أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

اسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت اليوم

اسعار الكتاكيت البيضاء

سعر الكتكوت البلدي

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 17 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي بيور إلى 10 جنيهات عمر يوم.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم سعر الفراخ البيضاء سعر البيض اليوم

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