قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حجاج لـ«صدى البلد»: طريقي للفن لم يكن سهلًا.. وقعدت في عزلة بسبب هجوم الناس
خلال أيام.. حجز شقق الإسكان الإيجار بـ 1500 جنيه في الشهر
محافظ المنوفية يستقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لافتتاح لجنة الفتوى والمصالحات بشبين الكوم |صور
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير بوابة دهب.. ويعلن خطة للارتقاء بالمدينة
تعديل مواعيد قطاري 603 و 604 ركاب بنها - منوف
وزير النقل: تطوير واستكمال ميناء السخنة ملحمة عظيمة تنفذها شركات مصرية
ردًا علي صفقة محمد صلاح .. جالطا سراي يسعي لضم «لياو»
من العلمين.. اجتماع الحكومة الأسبوعي يبحث الخطط الاستثمارية بالمحافظات
بعد توقف 4 سنوات بحقل البركة .. وزير البترول من أسوان: استئناف الحفر دفعة جديدة لاستثمارات الصعيد
بالإنفو جراف.. طرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار خلال شهر
مدبولي: التزام الحكومة بمواصلة أوجه التعاون والتنسيق الوثيق مع اليونسكو
التعليم : عدد الساعات الدراسية سيكون أكبر لمواد شهادة البكالوريا المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بـ9.4 مليار جنيه ..عمومية القابضة للسياحة والفنادق تعتمد موازنة 26/27

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

   ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

واعتمدت الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تجسد رؤية استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي، وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم عوائدها لدعم الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي، مستهدفة تحقيق إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي أهمية بالغة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص الحكومة على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مع رفع كفاءة إدارة الأصول العامة بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنمية الموارد، مشدداً على ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الفندقية وتعظيم كفاءة التشغيل، فضلاً عن تسريع خطط التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي، مؤكدا أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للكوادر، مع مواصلة تحديث وتطوير المنشآت السياحية والفندقية وإحياء الأصول التاريخية، وتوسيع الطاقات الفندقية لتلبية الطلب السياحي المتزايد، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه، استعرض محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ملامح الخطة الاستثمارية الشاملة (2026-2030) على المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، باستثمارات إجمالية تقارب مليار دولار.

وأوضح أن الخطة تتضمن إضافة نحو 1700 غرفة فندقية جديدة واستقطاب علامات فندقية عالمية تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، فضلاً عن تنفيذ حزمة مشروعات كبرى لإحياء وتحديث عدد من الأصول التاريخية، وفي مقدمتها تطوير فندق شبرد على كورنيش النيل، وإحياء فندق الكونتيننتال، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة.

وأضاف "المنشاوي" أن حزمة المشروعات تشمل أيضاً توسعات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، من بينها امتداد فندق "اللسان" برأس البر، ومنتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم، وتطوير فندق "جيت بيتش" بالسخنة، وامتداد فندق "أورا" بالساحل الشمالي، ومشروع استغلال مبنى "قصر القطن" بالإسكندرية نشاطاً فندقياً وعقارياً لتحقيق الاستفادة القصوى، وفندق "فورسيزونز الأقصر" بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس أول مصنع للخشب البلاستيكي في مصر.

وفي السياق ذاته، قدم عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عرضاً تفصيلياً لنتائج الأعمال المستهدفة وآليات تنفيذ خطة موازنة 2026/2027، ودعم رؤوس الأموال والهياكل التمويلية للشركات التابعة.

وسلط الضوء على عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها، وتلك التي تم الانتهاء منها مؤخراً، مثل تطوير فندق نفرتاري بأبوسمبل بأسوان، وفندق أراكان برأس البر بمشاركة القطاع الخاص، وتطوير فنادق "ريتاك" بدهب والعريش.

وأشار "عطية" إلى مشروعات تطوير عروض الصوت والضوء، ومنها منطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في استخدام تقنيات "الواقع الافتراضي" (VR) في عدد من المواقع الأثرية والسياحية، والتي انطلقت بالفعل في منطقة الأهرامات وجار العمل لإطلاقها بمطار القاهرة ومعبد الكرنك بالأقصر، إلى جانب تطوير أسطول النقل السياحي بشركة "مصر للسياحة"، وتطبيق نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) بالشركات التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عقارية متميزة في الساحل الشمالي والمعمورة والإبراهيمية بالإسكندرية وبورسعيد، وتأسيس مطعم سياحي جديد بخان الخليلي، وتعظيم دور المعاهد الفندقية التابعة لشركة "إيجوث"، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالمياً.

حسين عيسى مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الجمعية العمومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

وزير التربية والتعليم

التعليم تسمح لهؤلاء الطلاب بدخول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" بالدرجة كاملة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام..هل يجوز توزيع حلوى المولد وخصمها من زكاة المال..حكم صيام يوم المولد النبوي..سجود التلاوة في المواصلات

جانب من اللقاء

أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي محافظ المنوفيَّة لبحث دعم جهود الأزهر في بناء الوعي الديني

جانب من التكريم

"صديق" يدعم الطلاب ذوي الهمم بكراسٍ متحركة.. ويؤكد التزام جامعة الأزهر برعايتهم

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد