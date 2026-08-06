بـ9.4 مليار جنيه ..عمومية القابضة للسياحة والفنادق تعتمد موازنة 26/27

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

واعتمدت الجمعية العمومية، خلال الاجتماع، الموازنة التقديرية المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تجسد رؤية استثمارية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار السياحي، وتطوير الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم عوائدها لدعم الاقتصاد الوطني وموارد النقد الأجنبي، مستهدفة تحقيق إجمالي إيرادات مجمعة بقيمة 9.4 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وزيادة عوائدها الاقتصادية، وتعزيز قدراتها التنافسية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تولي أهمية بالغة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص الحكومة على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مع رفع كفاءة إدارة الأصول العامة بما يضمن الإدارة الاحترافية للشركات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنمية الموارد، مشدداً على ضرورة الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات الفندقية وتعظيم كفاءة التشغيل، فضلاً عن تسريع خطط التحول الرقمي، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتسويق الفندقي، مؤكدا أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتدريب المستمر للكوادر، مع مواصلة تحديث وتطوير المنشآت السياحية والفندقية وإحياء الأصول التاريخية، وتوسيع الطاقات الفندقية لتلبية الطلب السياحي المتزايد، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه، استعرض محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ملامح الخطة الاستثمارية الشاملة (2026-2030) على المستويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، باستثمارات إجمالية تقارب مليار دولار.

وأوضح أن الخطة تتضمن إضافة نحو 1700 غرفة فندقية جديدة واستقطاب علامات فندقية عالمية تدخل السوق المصرية للمرة الأولى، فضلاً عن تنفيذ حزمة مشروعات كبرى لإحياء وتحديث عدد من الأصول التاريخية، وفي مقدمتها تطوير فندق شبرد على كورنيش النيل، وإحياء فندق الكونتيننتال، وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة.

وأضاف "المنشاوي" أن حزمة المشروعات تشمل أيضاً توسعات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، من بينها امتداد فندق "اللسان" برأس البر، ومنتجع "جاز أصيلة" بمرسى علم، وتطوير فندق "جيت بيتش" بالسخنة، وامتداد فندق "أورا" بالساحل الشمالي، ومشروع استغلال مبنى "قصر القطن" بالإسكندرية نشاطاً فندقياً وعقارياً لتحقيق الاستفادة القصوى، وفندق "فورسيزونز الأقصر" بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس أول مصنع للخشب البلاستيكي في مصر.

وفي السياق ذاته، قدم عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عرضاً تفصيلياً لنتائج الأعمال المستهدفة وآليات تنفيذ خطة موازنة 2026/2027، ودعم رؤوس الأموال والهياكل التمويلية للشركات التابعة.

وسلط الضوء على عدد من المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها، وتلك التي تم الانتهاء منها مؤخراً، مثل تطوير فندق نفرتاري بأبوسمبل بأسوان، وفندق أراكان برأس البر بمشاركة القطاع الخاص، وتطوير فنادق "ريتاك" بدهب والعريش.

وأشار "عطية" إلى مشروعات تطوير عروض الصوت والضوء، ومنها منطقة الأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في استخدام تقنيات "الواقع الافتراضي" (VR) في عدد من المواقع الأثرية والسياحية، والتي انطلقت بالفعل في منطقة الأهرامات وجار العمل لإطلاقها بمطار القاهرة ومعبد الكرنك بالأقصر، إلى جانب تطوير أسطول النقل السياحي بشركة "مصر للسياحة"، وتطبيق نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) بالشركات التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات عقارية متميزة في الساحل الشمالي والمعمورة والإبراهيمية بالإسكندرية وبورسعيد، وتأسيس مطعم سياحي جديد بخان الخليلي، وتعظيم دور المعاهد الفندقية التابعة لشركة "إيجوث"، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وتنويع المحفظة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالمياً.